Ani cukr, ani skořice. Babičky dávaly do jablečného štrúdlu 1 surovinu, díky které voněl celý dům

Kdyby měl někdo hádat, čím to je, že jablečný štrúdl tak nádherně voní, většina lidí vsadí na skořici. Za tou pravou, do paměti vrytou vůní babiččina závinu ale skořice nestojí. Postará se o ni úplně jiná surovina, kterou rakouské hospodyně přidávají do náplně už po generace.
Kde se ta vůně vlastně bere
Klíčem je rum. V rakouských kuchařkách se u závinu bere jako samozřejmost a v sousedním Tyrolsku ho do náplně dávali odjakživa. Právě on dodává vůni hloubku a ten teplý, skoro nostalgický nádech, jaký si člověk vybaví, když zavře oči a vzpomene na dětskou kuchyni.
Skořice má samozřejmě svoje místo a nikdo ji nezakazuje. Sama o sobě ale tu plnou vůni nevykouzlí, dokáže ji jen doplnit. A rodiče se přitom nemusí bát, že by dětem naservírovali alkohol. Většina lihu se během pečení vypeče a to, co po rumu na talíři zůstane, je hlavně jeho aroma.
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Sebelepší rum špatný štrúdl nespasí. Nejdřív potřebujete pořádná jablka: – vybírejte nakyslé a pevné odrůdy, které v troubě nezměknou na kaši, třeba Granny Smith, Jonagold, Boskoop nebo plody z neošetřené jabloně na zahradě; – krájejte je na tenké plátky místo strouhání, protože nastrouhaná jablka pustí spoustu šťávy a ta pak podmáčí spodek moučníku; – zakápněte je citronem, neztmavnou a náplň dostane svěží kyselou jiskru.
Ještě než navrstvíte jablka, posypte těsto strouhankou. Zachytí šťávu, kterou ovoce v troubě pustí, a dno moučníku tak zůstane suché. Kdo strouhanku navíc krátce osmaží na másle, dodá jí oříškovou, máslovou chuť. Zaskočit za ni umí i nadrcené piškoty nebo strouhaný perník. K jablkům a rumu se hodí také pár lžic nahrubo posekaných vlašských ořechů.
Základ dobrého štrúdlu tvoří pevná nakyslá jablka nakrájená na tenké plátky, která v troubě nezměknou na kaši. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nejsnáz rum přenesou rozinky
Nejpohodlnější cesta, jak rum do závinu dostat, vede přes rozinky. Opláchněte je, zalijte rumem a nechte je pořádně napít. Dvě hodiny stačí, přes noc je to ještě lepší. V troubě pak rozinky nasátý rum kousek po kousku odevzdávají, takže vůně stoupá rovnou z nitra závinu.
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Rozinky ovšem nemusí mít každý rád. V tom případě jednoduše pokapejte rumem samotnou jablečnou směs nebo vytažené těsto, chuť i vůně tím ztratí jen málo. Kdo chce jít s vůní ještě dál, přidá k rozinkám do rumu i špetku koření, třeba hřebíček. Ten se do nich během máčení propojí s rumem a hotový štrúdl pak rozvoní celou kuchyni.
Od Vídně až k turecké baklavě
Závin je dodnes jedním ze symbolů rakouské kuchyně a ke kávě ho ve Vídni podávají už po staletí. Nejstarší známý recept pochází až z roku 1696. Sám nápad plnit tenounké tažené těsto ovocem ale vznikl mnohem dál na východě. Blízkým příbuzným štrúdlu je turecká baklava a do našich zeměpisných šířek doputoval tenhle způsob pečení s osmanskou expanzí.
Česko si pak závin přizpůsobilo po svém. Dokládá to třeba kuchařka Františky Hansgirgové z roku 1863, ve které se tažený štrúdl plní jablky, osmaženou strouhankou, rozinkami, cukrem a máslem a zavinuje se pomocí ubrusu. Vůně po rumu ovšem zůstává společná českým i rakouským babičkám dodnes.
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Základ pravého apfelstrudelu tvoří ručně vytahované těsto. Roztahuje se na pomoučeném ubrusu tak dlouho, až je skoro průhledné a přes plát prosvítá stůl. Ubrus přitom slouží k tomu, aby se křehké těsto dalo nakonec svinout bez dotyku prstů. Je to spíš otázka cviku než přesného receptu.
Netroufáte si na to? Vůbec nevadí. Klidně sáhněte po hotovém listovém těstě z obchodu a jakmile se rozvoní rum, tuhle zkratku skoro nikdo neodhalí. Peče se, dokud nezezlátne. Nejlepší je za tepla, jen s trochou cukru navrchu.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/menu/9-receptu-na-jablecny-zavin-tipy, https://magazin.recepty.cz/clanky/jablecny-zavin-ktery-chutna-bozsky-toto-jsou-osvedcene-triky-nasich-babicek-3314.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/vidensky-jablecny-strudl-30001009.html, https://www.ferwer.cz/blog/starocesky-jablecny-zavin, https://www.tiscali.cz/ani-skorice-ani-vanilka-jablecny-zavin-bude-vonet-jako-od-babicky-diky-1-surovine-kterou-rakusane-pridavaji-odjakziva-726629