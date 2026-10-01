Spotřebuje až 15krát víc energie než televize. Tenhle spotřebič v ložnici nechávají Češi zapojený celou noc

V tropických nocích usíná spousta lidí za tichého bzučení jednoho pomocníka, který drží v ložnici snesitelnou teplotu, zatímco venku se skoro nedá dýchat. Když pak dorazí vyúčtování za elektřinu, hledá se viník obvykle u televize nebo staré ledničky. Skutečný žrout ale často visí přímo nad postelí a bere proud celou noc, aniž by si toho kdokoli všiml.
Klimatizace bere až patnáctkrát víc proudu než televize
Řeč je o klimatizaci. Běžná moderní televize kolem pětapadesáti palců spotřebuje při sledování zhruba 80 až 140 wattů, menší kusy si vezmou méně a největší úhlopříčky i výrazně víc. Nástěnná klimatizace si při chlazení řekne o 800 až 1 500 wattů, tedy klidně desetkrát až patnáctkrát tolik. Podstatný je i rozdíl v tom, jak dlouho oba přístroje běží. Televizi večer vypnete, klimatizace v ložnici naproti tomu pracuje celou noc, dokud spíte, a v největších vedrech i přes den.
Rozdíl mezi oběma přístroji shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Příkon při provozu Jak dlouho běží Televize 80 až 140 W (běžný model kolem 55 palců) večer, pak ji vypnete Nástěnná klimatizace 800 až 1 500 W (desetkrát až patnáctkrát víc) celou noc, ve vedrech i přes den Proč úsporná technika stejně vyžene účet nahoru Přečtěte si také: Geniální vynález z Německa: tahle kamna dokážou vyrábět elektřinu s výkonem až 250 W
Zajímavé je, že klimatizace sama o sobě plýtvavý spotřebič není. V jádru pracuje jako tepelné čerpadlo. Místo aby elektřinu měnila přímo na chlad, používá ji k přečerpávání tepla z pokoje ven. Jedna spotřebovaná kilowatthodina proudu tak z místnosti odvede klidně trojnásobek až pětinásobek tepla, což ji dělá mnohem úspornější než obyčejný elektrický přímotop. Zradí ji až délka provozu. Když jednotka pracuje hodinu za hodinou po celou noc a připočtou se k tomu horké dny, i ten nejúspornější model nasčítá slušné číslo. Právě proto klimatizace na účtu překvapí lidi, kteří ji brali jako neškodnou drobnost.
Kolik chlazení stojí za noc i za celé léto
Menší jednotka do ložnice s chladicím výkonem kolem dvou kilowattů spotřebuje za noc přibližně dvě až tři kilowatthodiny. Invertorové modely totiž plynule stahují výkon, jakmile je v místnosti vychlazeno, takže nejedou pořád naplno. Při dnešních cenách zhruba šest až sedm korun za kilowatthodinu tak jedna noc chlazení vyjde přibližně na patnáct až dvacet korun. Samo o sobě to nevypadá draze, jenže když se takové noci nasčítají přes celé tropické léto, provoz snadno vyšplhá na několik tisíc korun, a to i u dobře zvoleného přístroje. Mobilní klimatizace na kolečkách jsou na tom ještě o něco hůř. Hadicí sice odvádějí horký vzduch z okna ven, otvorem kolem ní se ale do místnosti nasává nový teplý vzduch, takže chlazení není tak účinné.
Účet srazíte pár chytrými nastaveními
Dobrá zpráva je, že spotřebu drží z velké části v rukou sám uživatel. Nejvíc rozhoduje nastavená teplota. Odborníci na energetiku i lékaři se shodují, že rozumné je držet vnitřek jen o pět až sedm stupňů níž, než ukazuje teploměr venku. Za horkého dne kolem 34 stupňů proto v ložnici klidně nechte 27 nebo 28. Srážet teplotu až k dvaceti stupňům tělu neprospívá a spotřebu to žene zbytečně nahoru.
Přečtěte si také: Tento 1 spotřebič v kuchyni spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den Spotřebu klimatizace drží z velké části v rukou sám uživatel a největší vliv má nastavená teplota. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vyplatí se také nechat invertorovou jednotku běžet plynule na nižší výkon, místo aby se pořád dokola zapínala a vypínala. A už při nákupu se dívejte na energetickou účinnost, tedy na hodnotu SEER a na energetickou třídu. Úspornější model na elektřině za pár let ušetří tisíce korun, samotná úspora ale většinou nevyrovná jeho vyšší pořizovací cenu. Ocení ho hlavně ten, komu jde o tišší chod a nižší spotřebu při dlouhém provozu.
I televize dokáže na účtu pořádně zabrat
Neznamená to, že by obrazovka puštěná od rána do večera účet nezvedala. I velká televize nasčítá za rok stovky kilowatthodin. Klimatizace ji ale přebíjí tím, že jede přesně v době největších veder, kdy chlazení běží na plný výkon celé hodiny v kuse. Kdo tuhle souvislost zná, poradí si snadno. Stačí chladit s rozumem, hlídat teplotu a jednotku vypnout ve chvíli, kdy se ranní vzduch v ložnici ochladí sám.
Zdroje: https://www.srovnejto.cz/blog/klimatizace-a-spotreba-elektriny-kolik-zaplatite-za-chlazeni-bytu/, https://klimwatt.cz/blog/spotreba-elektriny-klimatizace/, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/televize/, https://www.eon.cz/radce/vytapeni-a-vetrani/klimatizace/kolik-energie-spotrebuje-klimatizace/, https://www.spp.cz/magazin/spotreba-klimatizace-v-lete-kolik-vas-realne-stoji-chlazeni-bytu-a-domu
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