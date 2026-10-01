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Spotřebuje až 15krát víc energie než televize. Tenhle spotřebič v ložnici nechávají Češi zapojený celou noc

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V tropických nocích usíná spousta lidí za tichého bzučení jednoho pomocníka, který drží v ložnici snesitelnou teplotu, zatímco...
Spotřebuje až 15krát víc energie než televize. Tenhle spotřebič v ložnici nechávají Češi zapojený celou noc

Spotřebuje až 15krát víc energie než televize. Tenhle spotřebič v ložnici nechávají Češi zapojený celou noc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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