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Prováděl tisíce potratů, pak ale otočil. Tohle je příběh gynekologa Bernarda Nathansona

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Každý z nás se může dostat do situace, v níž bude rozhodovat o důležitých věcech v životě druhých lidí. Není snadné sebrat odvahu podívat se pravdě do očí, pokusit se…
Prováděl tisíce potratů, pak ale otočil. Tohle je příběh gynekologa Bernarda Nathansona

Prováděl tisíce potratů, pak ale otočil. Tohle je příběh gynekologa Bernarda Nathansona

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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