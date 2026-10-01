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Muž znásilnil ženu na Palmovce, další napadl druhý den. Policie hledá další oběti

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Kriminalisté mají ve vazbě muže, který měl v Praze 8 znásilnit ženu a o to stejné se pokusit hned další den. Podle nich toho může mít na svědomí víc a vyzvali proto další napadené, aby se přihlásily.
Muž znásilnil ženu na Palmovce, další napadl druhý den. Policie hledá další oběti

Muž znásilnil ženu na Palmovce, další napadl druhý den. Policie hledá další oběti

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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