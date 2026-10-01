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Brichta po ostrém útoku otočil. Roušalovi a Slovákové se omluvil

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Leo Brichta po sérii ostrých výroků na adresu Radka Roušala a Nely Slovákové změnil tón. Za předchozí slova se veřejně omluvil.
Brichta po ostrém útoku otočil. Roušalovi a Slovákové se omluvil

Brichta po ostrém útoku otočil. Roušalovi a Slovákové se omluvil

Zdroj: KSW MMA
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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