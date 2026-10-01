Kraj získal od hasičů Skloexport. Budovu využije pro své potřeby

Výstavbu areálu za téměř 265 milionů korun financoval kraj z velké části za své, asi 100 milionů přispělo ministerstvo vnitra, řekl náměstek hejtmana Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj).
V areálu na okraji průmyslové zóny Vesecko v Turnově postavil kraj tři budovy. Jedna je pro záchrannou službu, tu si podle Ulvra kraj ponechá, další bude sloužit profesionálním hasičům a třetí využije dopravní policie. Podle krajského ředitele hasičů Jana Hadrbolce se podařilo vybudovat integrované centrum, které nemá obdobu nejen v Libereckém kraji, ale ani v celé České republice. „Je to směr, kterým by se složky integrovaného záchranného systému mohly do budoucna ubírat," dodal.
Základna stojí u silnice I/10 z Turnova na Harrachov, odkud se hasiči, policie i záchranná služba mnohem rychleji než ze svých současných stanovišť dostanou také na silnici I/35 směrem na Liberec i na Jičín a také na dálnici D10. Díky novému centru mohli profesionální hasiči v Turnově opustit základnu, která byla v záplavové zóně u Jizery. Polepšila si také záchranná služba, která v Turnově sídlila ve stísněných podmínkách. Turnov navíc v sousedství staví základnu i pro dobrovolné hasiče.
Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) by měl kraj nemovitosti díky směně získat bez podmínek, které by omezovaly jejich následné využití. Pozemky a parkoviště Na Výpřeži chce kraj zahrnout do připravovaného konceptu využití Horského hotelu a vysílače Ještěd, který letos koupil od Českých radiokomunikací za 185 milionů korun. O budovu bývalého finančního úřadu má zájem město Jilemnice. Kraj jedná také o bývalé budově hygienické stanice v areálu nemocnice v České Lípě.
Bývalou budovu Skloexportu v blízkosti libereckého vlakového nádraží plánuje kraj využít pro potřeby své a svých organizací, případně pro úředníky města nebo státních organizací. Léta nevyužívaná budova postavená ve 20. letech minulého století ale potřebuje zásadní rekonstrukci s náklady odhadovanými na víc než půl miliardy korun. V přízemí se počítá s prostorem pro propagaci a prodej sklářských a šperkařských výrobků z Křišťálového Údolí a dalších regionálních produktů a také propagací cestovního ruchu.