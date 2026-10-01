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Kraj získal od hasičů Skloexport. Budovu využije pro své potřeby

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Budovu bývalého Skloexportu v Liberci, Finančního úřadu v Jilemnici nebo pozemky parkoviště Na Výpřeži na libereckém Ještědu získá Liberecký kraj výměnou za nedávno dokončené integrované výjezdové centrum pro hasiče a policii v Turnově.
Kraj získal od hasičů Skloexport. Budovu využije pro své potřeby

Kraj získal od hasičů Skloexport. Budovu využije pro své potřeby

Zdroj: Luboš Vrabec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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