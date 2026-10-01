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Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Nafta zlevní

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Dennívýzva
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V Česku od 1. října znovu platí regulace cen benzinu a nafty, která potrvá do konce měsíce. Současně se snižuje spotřební daň z nafty. Vláda o opatření rozhodla 21. září a Ministerstvo financí 30. září ve 14:00 stanovilo maximální ceny platné pro první říjnový den.
Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Nafta zlevní

Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Nafta zlevní

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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