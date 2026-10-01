Nebezpečná zatáčka na Sokolovsku dostane nový profil

Na silnici II/210 mezi Dolními Nivami a Jindřichovicemi na Sokolovsku probíhá přestavba nebezpečné zatáčky, kterou odborná studie označila za nehodovou lokalitu. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje zahájila přípravu projektu v roce 2021 a celá stavba vyjde na 19,8 milionu korun, přičemž část nákladů pokryje Státní fond dopravní infrastruktury. Práce by měly být hotové na konci října.
Hlavním problémem byl poloměr zatáčky, který dosahoval pouhých 45 metrů. Záludnost spočívala v tom, že zatáčce předcházel přibližně 1,3 kilometru dlouhý přímý úsek, po němž řidiče prudký oblouk mohl snadno překvapit. Mluvčí krajských silničářů Vojtěch Vaněk to popsal jako situaci, kdy charakter předchozí části komunikace vůbec neodpovídal tomu, co řidiče čekalo za horizontem.
Nový směrový oblouk bude mít poloměr 250 metrů, tedy více než pětinásobek původní hodnoty. Přeložený úsek silnice měří zhruba 378 metrů, vozovka se rozšíří a odvodnění zajistí nové zpevněné příkopy. Podle Vaňka tak vznikne plynulejší a lépe předvídatelné trasování.
Podkladem pro celý projekt se stala studie nehodových lokalit na silnicích II. a III. třídy v kraji, kterou v květnu 2021 vypracovalo Centrum dopravního výzkumu. Vycházela z dat za roky 2018 až 2020 a v daném místě zaznamenala pět nehod s osmi lehce zraněnými osobami. Čtyři z nich byly spojeny s nepřizpůsobením rychlosti stavu vozovky. Policejní statistiky pak od ledna 2020 evidují v tomto úseku celkem šest nehod, z nichž dvě skončily střetem s pevnou překážkou.
Opravená silnice přitom může v budoucnu čelit výrazně vyšší zátěži. V bezprostřední blízkosti upravované zatáčky jedná společnost České štěrkopísky o povolení dvou lomů na stavební kámen na vrchu Jedlovník. Záměr počítá s těžbou přes 730 000 tun horniny ročně, z čehož by se k prodeji dostalo asi 490 000 tun kameniva. To by nákladní automobily odvážely právě po silnici II/210. Investorský záměr je aktuálně v posuzovacím procesu.
Zdroj: autorský text / ČTK