Baník znovu padá do záchranářských starostí. Sedm gólů a děravá obrana ženou Ostravu k dalším změnám

5. dubna 2026 přišlo na Vítkovice 15 037 diváků. O třináct dní později, na domácí zápas s Bohemians, jich dorazilo 8 912, a značná část z nich odcházela z tribun ještě před závěrečným hvizdem. Mezi těmito dvěma daty se z klubu s čerstvou zkušeností evropských pohárů stal tým, který hledá holé přežití v nejvyšší soutěži. Rychlost rozpadu je to, co ostravskou krizi odlišuje od běžného výsledkového výkyvu. Nejde o jednu smolnou porážku. Jde o systémový kolaps, který se propisuje do tabulky, do tribun i do trenérské lavičky.
Tři zápasy, osm gólů a volný pád
Časová osa je brutálně strmá. 5. dubna prohrál Baník doma se Slavií 0:2. Už v první půli znamenala Chalušova ruka v šestnáctce penaltu na 0:1, vzápětí přišel volný náběh, který domácí obrana nestíhala pokrýt. O šest dní později přijel Baník do Jablonce a odjel s debaklem 1:4. Průnik Jawo–Hollý přes střed hřiště, hlavička Okekeho z malého vápna, dvě pozdní branky do otevřené obrany, každý gól odhalil jinou vrstvu problému. Trenér Ondřej Smetana po zápase řekl nahlas to, co bylo vidět z tribun: mužstvu se „úplně rozpadla organizace hry“.
18. dubna pak přišla domácí porážka 0:2 s Bohemians. Součet? Osm inkasovaných gólů ve třech ligových zápasech, nula vítězství, nula bodů. A fanoušci, kteří houfně opouštěli stadion.
Poslední místo a bod od naděje
Po kompletním 29. kole ukazovala tabulka Chance Ligy Baník na šestnáctém, tedy posledním místě s 22 body. Dukla patnáctá a Slovácko čtrnácté měly shodně o bod víc. Propast nebyla hluboká, ale směr byl jednoznačný.
V obraně na tom Baník nebyl nejhůř v celé lize: 43 inkasovaných branek ho řadilo vedle Slovácka, zatímco Mladá Boleslav (52) a Karviná (50) inkasovaly víc. Jenže v dolní šestce měly lepší defenzivu Teplice i Bohemians (obě 35) a Dukla (40). Horší byl jen Zlín se 46 góly. Problém Baníku nebyl jen v počtu branek, ale v tom, kdy a jak padaly: v sérii, rychle, po identických chybách.
Dvě trenérské výměny za devět týdnů
Vedení nesedělo se založenýma rukama, ale výsledek jeho zásahů připomínal spíš hašení požáru, který se šíří rychleji než voda. 17. února skončil Tomáš Galásek a nahradil ho Ondřej Smetana. Změna měla stabilizovat rozkolísaný tým po podzimní části. Nestabilizovala.
26. dubna, po sérii pěti porážek a vyřazení z poháru, odvolal klub i Smetanu. Tým převzal Josef Dvorník, dosavadní trenér béčka, i s celým svým realizačním štábem. Formulace klubového prohlášení byla nezvykle přímá: Baník se propadl na sestupové místo a cílem je „zachránit nejvyšší soutěž“. Žádné diplomatické fráze o nových impulzech a budoucí vizi. Čistá záchrana.
Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško po sezoně v rozhovoru na klubovém webu přiznal celý balík příčin: odchod čtyř klíčových hráčů, vyřazení s Celje, zranění, pokles formy, „netrefení trenérů“ i sebeuspokojení po dvou povedených sezonách. Odpovědnost se podle něj nedala přišít jednomu jménu. A Baník byl nakonec rád za záchranu v baráži.
Přízrak roku 2018
Ostrava zažila podobný scénář naposledy na jaře 2018. Tehdy Baník po domácí výhře nad Bohemians stále visel jako předposlední, bod od záchrany, a v posledním kole ho průběžný výsledek Karviné virtuálně posílal do druhé ligy. Nakonec přežil.
Rozdíl oproti roku 2026 je v hloubce institucionálního otřesu. V roce 2018 šlo o sportovní drama posledních kol. V roce 2026 klub během jedné sezony provedl dvě trenérské výměny, veřejně přiznal sestupové ohrožení a musel řešit rozpad obranné organizace, který nebyl jen výsledkem smůly, ale systémového selhání na několika úrovních.
Co zbývalo a co rozhodlo
Po 30. kole čekalo Baník pět zápasů skupiny o záchranu: doma Mladá Boleslav, venku Teplice a Slovácko, doma Zlín, venku Dukla. A pak baráž s Táborskem. Dvorníkova sázka na znalost prostředí a okamžitou dostupnost (trenér, který kabinu znal zevnitř a nepotřeboval čas na adaptaci) nakonec doručila minimum: Baník v baráži obstál a ligu si udržel.
Jenže „udrželi jsme se“ je pro klub s patnácti tisíci diváky na Slavii a čerstvou evropskou zkušeností věta, kterou nikdo v létě 2025 nechtěl slyšet. Ostrava přežila. Otázka, jestli se z příčin krize skutečně poučila, zůstává otevřená.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner