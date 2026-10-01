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Od dětského snu až do Senátu. Orchestr z Police nad Metují si zasloužil stříbro

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Začínali jako parta mladých nadšenců z Police nad Metují, dnes mají za sebou Lucernu, Rudolfinum i O2 arenu. Zakladatelka Police Symphony Orchestra Petra Soukupová teď za jejich mimořádný příběh převzala stříbrnou medaili předsedy Senátu.
Od dětského snu až do Senátu. Orchestr z Police nad Metují si zasloužil stříbro

Od dětského snu až do Senátu. Orchestr z Police nad Metují si zasloužil stříbro

Zdroj: Police Symphony Orchestra
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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