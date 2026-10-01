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Top kina ČR: Návrat Avengers porazil úspěšný Resident Evil. Dařilo se i Bradu Pittovi se psem

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Zatímco minule se mohly sály spolehnout na silný doping v podobě levných Kino dnů, tentokrát už se ceny lístků vrátily na tradiční úroveň. Návštěvnost proto výrazně klesla a vrátila se do šedivého průměru. I přesto se ovšem našlo několik výrazných novinek, které zatřásly už řadu týdnů malinko monotónní nejlepší pěticí.
Top kina ČR: Návrat Avengers porazil úspěšný Resident Evil. Dařilo se i Bradu Pittovi se psem

Top kina ČR: Návrat Avengers porazil úspěšný Resident Evil. Dařilo se i Bradu Pittovi se psem

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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