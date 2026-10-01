Top kina ČR: Návrat Avengers porazil úspěšný Resident Evil. Dařilo se i Bradu Pittovi se psem

Zatímco minule se mohly sály spolehnout na silný doping v podobě levných Kino dnů, tentokrát už se ceny lístků vrátily na tradiční úroveň. Návštěvnost proto výrazně klesla a vrátila se do šedivého průměru. I přesto se ovšem našlo několik výrazných novinek, které zatřásly už řadu týdnů malinko monotónní nejlepší pěticí.
5. místo
Tržby 1 milion 295 tisíc Kč / návštěvnost 7 466 diváků / 193 kin
Nový animák od DreamWorks sice sbírá velmi nadšené kritické i divácké ohlasy, na žádný velký hit to ovšem u nás ani ve světě nevypadá. Americký otvírák nijak neoslnil a také český start je hluboko pod animovaným průměrem. Sedm tisíc je na rodinný počin opravdu slabota, a to nemá animák s již v podstatě dojíždějící Tlapkovou patrolou téměř žádnou konkurenci. Snímek pořád musí doufat v to, že se díky pozitivní šeptandě stane aspoň podzimní trvalkou, na výrazný výsledek to ale zatím nevypadá.
4. místo
Tržby 3 miliony 978 tisíc Kč / návštěvnost 10 988 diváků / 59 kin
Uplynulý víkend se nesl ve znamení velkých propadů dvou největších letních hitů. Zatímco nový Spider-Man spadl mezi víkendy o téměř 60 % a nedostal se kvůli tomu ani do top 5, Odyssea se díky projekcím v IMAXu stále drží v žebříčku zuby nehty. I Nolanova epika sice zaznamenala solidní pokles, aktuálně ale překročila hranici 700 tisíc diváků a díky dražším projekcím stále přináší do kasičky solidní počet milionů. A to je po téměř čtvrt roce v kinech velmi důstojný výkon.
3. místo
Tržby 4 miliony 294 tisíc Kč / návštěvnost 20 244 diváků / 82 kin
Nový Resident Evil nám sice spadl na třetí místo, rozhodně se však v tomto případě nejedná o průšvih. Naopak, nová verze slavné videohry ukazuje, že může díky pozitivním reakcím vyrůst v pořádnou hororovou trvalku. Mezivíkendově snímek klesl o pouhých 18 %, což je v rámci děsivého žánru velmi pozitivní výsledek, jenž ukazuje, že tento počin neláká do kin pouze videoherní fandy. Film v kinech zatím vidělo 71 tisíc diváků, už nyní se stal nejnavštěvovanějším počinem celé franšízy a je jasné, že jako první díl u nás překoná hranici 100 tisíc návštěvníků.
2. místo
Tržby 4 miliony 043 tisíc Kč / návštěvnost 20 689 diváků / 186 kin
Příjemný start má za sebou povedený survival V srdci divočiny. Kombinace komerční jistoty Brada Pitta a roztomilého psa zabrala přesně podle očekávání, a i když nebude z hercovy novinky vyložený megahit, malý nenápadný úspěch by se tu vyloupnout mohl. Ze snímku se totiž díky svému pojetí i spokojeným reakcím může snadno stát počin s velkou výdrží, který tu s námi ještě chvíli pobude. Tento snímek by si to ostatně docela zasloužil.
1. místo
První místo ovšem okupoval jeden velký filmový návrat. Před vánoční premiérou Doomsday vrátil Marvel do kin velkolepé završení jedné komiksové etapy v podobě Avengers: Endgame, do něhož byly přidány nové scény lákající na vánoční potyčku s Doctorem Doomem. Fanoušci dle očekávání vzali kina útokem. I když nedávný re-release Harryho Pottera a Kamene mudrců přilákal do multiplexů ještě o trochu více diváků (27 tisíc diváků), stále se v případě Endgame jedná o jeden z nejúspěšnějších kino návratů v českých kinech vůbec, jenž jasně potvrzuje, že i o nové Avengers bude na konci roku enormní zájem.
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Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinomaniak