Makovo-švestkový závin z listového těsta: Klasická kombinace chutí bez zdlouhavého kynutí a pečení

Kupované listové těsto v lednici se hodí víc, než si člověk někdy přizná. Když není čas zadělávat, nechce se dlouze přemýšlet nebo zazvoní návštěva, je po ruce docela spolehlivá záchrana. A jestli se k tomu doma najde mák a miska švestek, rozhodování je krátké. Tenhle listový závin s mákem a švestkami patří přesně do takových dnů. Je rychlý, obejde se bez kynutí i složité přípravy a maková náplň se skořicí a trochou rumu mu dá chuť, která už působí skoro svátečně. Na stole přitom nevypadá jako moučník z nouze, i když základem je obyčejné hotové těsto.
Podobné záviny se v
objevují hlavně koncem léta a na začátku podzimu. Švestky dozrávají skoro naráz, najednou je jich plná mísa a není dobré čekat, až příliš změknou. S mákem se doplňují velmi dobře. Náplň díky ovoci nezůstane suchá a švestky jí dodají šťávu i lehkou kyselost. českých kuchyních
Můj tip zní: Hodně zralé švestky krájejte spíš na menší kousky a do máku je zamíchejte až těsně před plněním. Nepustí tolik šťávy ještě na lince, kde ji člověk opravdu nepotřebuje. Švestky a mák k sobě patří víc, než se zdá
Švestkové moučníky mají v domácím pečení pevné místo už dlouhé roky. Není na tom nic překvapivého. Švestka je sladká, ale ne nudná, drží si příjemnou kyselost a dobře snese skořici, rum i výraznější mák. Proto se dává do buchet, koláčů, knedlíků i závinů. Pro domácí pečení je to vděčné ovoce a moc práce s ním není a i jednoduchému moučníku dodá šťavnatost.
Recept na rychlý listový závin s mákem a švestkami
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 25 minut Teplota trouby: 200 °C horkovzduch Počet porcí: 6 až 8 porcí Ingredience pro přípravu 1 balení listového těsta 200 g mletého máku 250 ml mléka 80 g cukru 1 lžička mleté skořice 2 lžíce rumu 300 až 400 g švestek 1 kus vejce na potření Postup přípravy nekynutého listového závinu s mákem a švestkami
1. Troubu předehřejte na
200 °C a plech vyložte pečicím papírem. Švestky omyjte, rozpulte, vypeckujte a podle velikosti je pokrájejte na menší kousky.
2. Do menšího hrnce vlijte
mléko, přisypte cukr, mletý mák a skořici. Směs za míchání krátce povařte, zhruba 2 až 3 minuty, jen aby začala houstnout.
3. Hrnec stáhněte z plotny a do ještě teplé makové náplně vmíchejte
rum. Nechte ji chvíli stát. S úplně horkou náplní se listové těsto balí špatně a zbytečně měkne.
4. Do vlažné směsi potom opatrně přidejte připravené
švestky. Pokud se vám bude zdát náplň řídká, nechte ji pár minut být. Mák ještě část tekutiny nasaje.
5.
Listové těsto rozviňte na pracovní ploše. Je-li potřeba, lehce ho poprašte moukou a jen zlehka doválejte. Tady se nevyplatí tlačit na váleček příliš, těsto si má udržet vrstvy.
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6. Náplň rozetřete na těsto, po stranách nechte menší volný okraj. Kraje zahněte dovnitř a závin stočte. Spoj otočte dolů, aby se při pečení zbytečně neotevíral.
7. Přeneste závin na plech, potřete ho rozšlehaným
vejcem a na několika místech propíchněte vidličkou. Pára bude mít kudy unikat a těsto pak méně praská.
8. Pečte při
200 °C asi 25 minut, až povrch zezlátne a bude křupavý. Každá trouba peče trochu jinak, takže ke konci je lepší závin zkontrolovat, ne jen spoléhat na minutku. Foto: Cooky.cz, Závin upečte dozlatova a do křupava.
9. Po vytažení z trouby ho nechte aspoň krátce vychladnout. Nejlepší je ještě vlažný, kdy je
listové těsto křehké a maková náplň už drží pohromadě. Dobrý ale bývá i druhý den. Skladujte ho přikrytý v chladu. Foto: Cooky.cz, Po vychladnutí poprašte moučkovým cukrem, Rady maminky hospodyňky k listovému závinu Pokud máte kyselější švestky, přidejte do náplně ještě 1 až 2 lžíce cukru. U hodně sladkých a měkkých plodů bych další cukr nedávala. Základní množství většinou stačí. Závin nekrájejte hned po vytažení z trouby. Horká náplň se snadno vyvalí ven a řez pak nevypadá pěkně. Ke kávě ho podávám jen lehce pocukrovaný. Poleva ani šlehačka nejsou potřeba, mák se švestkami zvládnou chuťově dost. Chcete-li křupavější spodní část závinu, položte ho na rozpálený plech vyložený pečicím papírem. Drobný trik, ale rozdíl bývá znát.
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