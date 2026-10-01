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Makovo-švestkový závin z listového těsta: Klasická kombinace chutí bez zdlouhavého kynutí a pečení

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Když se doma sejde miska švestek a chuť na něco sladkého ke kávě, bývá u mě rozhodnuto během pár minut. Tenhle listový závin s mákem a švestkami dělám právě pro takové dny. Je rychlý, obejde se bez složité přípravy těsta a díky makové náplni se skořicí a trochou rumu má hezky plnou chuť.
Obrázek k receptu na Makovo-švestkový závin z listového těsta je klasická chuť máku a švestek bez velké námahy

Obrázek k receptu na Makovo-švestkový závin z listového těsta je klasická chuť máku a švestek bez velké námahy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Makovo-švestkový závin z listového těsta je klasická chuť máku a švestek bez velké námahy
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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