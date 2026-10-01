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Druhý život pro historické hřbitovní kameny. Jablonec je využije na pietních místech

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Část kamenů z někdejšího hřbitova v Jablonci nad Nisou – Mšeně najde nové uplatnění. Poslouží při opravách urnového háje i hřbitovní zdi v Jabloneckých Pasekách. Podle radnice jde o citlivé propojení minulosti s přítomností. Materiál z pietního místa totiž použije na místech se stejným duchem.
Druhý život pro historické hřbitovní kameny. Jablonec je využije na pietních místech

Druhý život pro historické hřbitovní kameny. Jablonec je využije na pietních místech

Zdroj: Město Jablonec nad Nisou
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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