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Cíl splněn. Trenér Bílek se s lvíčaty prokousal do baráže o mistrovství Evropy

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Česká jednadvacítka porazila v Hradci Králové Bulharsko 1:0 a zajistila si minimálně druhé místo ve skupině B, a s ním i listopadovou baráž o EURO 2027.
Cíl splněn. Trenér Bílek se s lvíčaty prokousal do baráže o mistrovství Evropy

Cíl splněn. Trenér Bílek se s lvíčaty prokousal do baráže o mistrovství Evropy

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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