Ani Kanáry, ani Madeira. V listopadu se Češi koupou v teplém moři na ostrově, kam se dá letět za 10 990 Kč

Léto skončilo, dny se krátí a chuť smočit se v moři nějak nemizí. Většina lidí v tuhle dobu sáhne po osvědčených jistotách typu Kanárské ostrovy nebo Madeira. Kousek dál v Atlantiku ale leží souostroví, kde má voda v listopadu k létu mnohem blíž. A z Prahy se tam dá doletět napřímo.
Ostrov, kde je moře v listopadu teplejší než na Kanárech
Řeč je o Kapverdách, hlavně o plochých ostrovech Sal a Boa Vista. Právě sem míří většina českých dovolenkářů a listopad je k tomu jeden z nejvděčnějších měsíců. Přes den tu bývá kolem 28 stupňů, prší jen výjimečně a startuje dlouhé suché období, které vydrží až do jara. Pro Čecha, kterého už doma vítají mlhy a první plískanice, je to docela lákavá výměna, navíc bez letních davů.
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Klíčové číslo ale patří vodě. Atlantik má u Salu a Boa Visty v listopadu zhruba 26 stupňů. To je teplota, ve které se běžný člověk vykoupe bez váhání a bez otužileckého sebezapření. Na Kanárech se oceán drží spíš kolem 24 stupňů a na Madeiře, kterou lidé berou hlavně jako ráj na treky a levády, je voda ještě o kus chladnější.
Rozdíly v teplotě moře přehledně shrnuje následující tabulka:
Destinace Teplota moře v listopadu Kapverdy (Sal a Boa Vista) zhruba 26 °C Kanárské ostrovy kolem 24 °C Madeira ještě o kus chladnější Proč Atlantik u Kapverd nevystydne jako u Madeiry Přečtěte si také: Ani Kanáry, ani Egypt. Češi letos v září a říjnu míří na 1 ostrov, kde je 28 stupňů a pivo za 30 Kč
Za teplejší vodou stojí poloha. Kapverdy leží mnohem jižněji než Kanáry, o poznání blíž k rovníku. Studený Kanárský proud, který ochlazuje pobřeží Maroka, Kanárských ostrovů i Madeiry, tady ztrácí sílu a mísí se s teplejší vodou od rovníku.
Výsledkem je moře, které se dá využít prakticky celý rok. Nejtepleji bývá na začátku podzimu, kdy voda v září a říjnu atakuje 27 stupňů. Listopad na tuhle vlnu ještě navazuje, takže o koupání rozhodně nepřijdete. A protože přes zimu klesá teplota vody jen pomalu, dá se skočit do moře i v zimních měsících, kdy drží kolem 24 stupňů.
Sal versus Boa Vista: vybírá se hlavně podle pláží
Mezi oběma ostrovy je počasí skoro stejné, o výběru tak rozhoduje spíš charakter pobřeží. Na Salu, hlavně kolem letoviska Santa Maria, najdete hustší síť obchodů, restaurací a služeb pro turisty. Boa Vista je o poznání klidnější a vsází na dlouhé, skoro prázdné písečné pláže.
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Jedno je dobré vědět dopředu. Kapverdy jsou otevřený oceán a od podzimu do jara tu sílí pasát, který zvedá vlny. Klidná hladina se proto nedá zaručit ani za slunečného dne. Jedete-li hlavně za koupáním, zajímejte se už při výběru hotelu o konkrétní pláž a přímo na místě se orientujte podle barevných vlajek a pokynů plavčíků. Klid na vodě přitom spíš nabídne Sal, nejvíc exponované bývají otevřené pláže v jižní části Boa Visty.
Silnější vítr má ovšem i svou světlou stránku. Kapverdy patří mezi vyhlášené destinace pro windsurfing a kitesurfing a právě od podzimu tady mají příznivci obou sportů podmínky jako stvořené. A i mimo pláž se na ostrovech dá strávit celý den, ať už u vodních sportů, nebo na výletě do vyprahlého vnitrozemí.
Silný pasát dělá z Kapverd od podzimu jednu z nejlepších destinací pro windsurfing a kitesurfing. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Přímý let z Prahy vyjde od 10 990 Kč
A teď to hlavní, kvůli čemu má smysl výlet vůbec zvažovat. Na Sal se z Prahy létá napřímo, trasu obsluhuje česká Smartwings a přímé charterové lety pořádají tuzemské cestovní kanceláře. Zpáteční letenku na listopadový termín pořídíte už od 10 990 korun, a to i s odbaveným zavazadlem do 23 kilogramů.
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Cena se liší podle data odletu, přes prodloužené víkendy a státní svátek bývá vyšší. Komu nevadí přestup, dostane se na ostrovy ještě levněji. Týdenní zájezd s ubytováním pak vyjde pochopitelně dráž než samotná letenka.
Na cestu vám stačí platný cestovní pas, vízum Češi pro pobyt do třiceti dnů nepotřebují. Před odletem je ale nutné vyplnit online příjezdový formulář, a to nejpozději pět dní předem. Pak už zbývá jen sbalit plavky a těšit se na vodu, která má i v listopadu skoro letní teplotu.
Zdroje: https://www.cestujlevne.com/pruvodce/kapverdske-ostrovy/pocasi, https://travelbible.cz/dovolena-v-listopadu-do-tepla-vikend/, https://www.kam-a-kdy.cz/when/afrika/kapverdy/mesic/listopad/, https://zaletsi.cz/akce/prime-lety-na-kapverdy-sal-z-prahy-s-odbavenym-baglem/, https://tripito.cz/kapverdske-ostrovy/teplota-more/
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