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Ani Kanáry, ani Madeira. V listopadu se Češi koupou v teplém moři na ostrově, kam se dá letět za 10 990 Kč

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Léto skončilo, dny se krátí a chuť smočit se v moři nějak nemizí. Většina […]
Ani Kanáry, ani Madeira. V listopadu se Češi koupou v teplém moři na ostrově, kam se dá letět za 10 990 Kč

Ani Kanáry, ani Madeira. V listopadu se Češi koupou v teplém moři na ostrově, kam se dá letět za 10 990 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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