Dojetí a slzy. Velká televizní vzpomínka na Václava Havla

Česká televize připravila rozsáhlou sérii pořadů k nedožitým devadesátým narozeninám posledního československého prezidenta. Václav Havel ožije na obrazovkách v mnoha svých životních rolích od 1. do 13. října 2026. Diváci se mohou těšit na jeho režijní debut, klasické divadelní hry i zcela unikátní dokumentární snímky. Výroční den na televizních obrazovkách
Přímo v den významného výročí 5. října uvede program ČT2 ve 20:00 životopisný film Havel v režii Slávka Horáka. Hned po jeho skončení na obrazovkách naváže dokumentární snímek od Igora Chauna. Kulturní kanál
ČT art ve stejný den připomene prezidentovu dramatickou tvorbu záznamem aktovek Motýl na anténě a Audience v podání Divadla na Vinohradech. Zpravodajská ČT24 se zaměří na oslavy v Praze i regionech a večer odvysílá speciální pořad z Pražského hradu věnovaný jeho politické kariéře. Vzpomínky z ikonického bytu
Tvorbu celého speciálního programu doprovázela snaha ukázat bývalou hlavu státu v celé její pestrosti.
„Václav Havel nebyl pouze státníkem. Do povědomí lidí napříč světem se zapsal také jako dramatik, disident a nezlomný kritik komunistického režimu,“ uvedl zástupce České televize Milan Fridrich. Unikátní vhled do historie nabídne už v pátek 2. října večerní zpravodajská relace vysílaná přímo z Havlova bytu na Rašínově nábřeží, kde pamětníci zavzpomínají na jeho působení v disentu. Filmový debut i cenné dokumenty
V úterý 6. října ve 20:45 čeká diváky na ČT2 celovečerní dokument Proč Havel? v režii Vojtěcha Jasného s průvodcem Milošem Formanem. Středeční večer 7. října bude na ČT1 od 21:50 patřit filmu Odcházení. V hlavní roli prezidentova režijního debutu se představil Josef Abrhám po boku Dagmar Havlové a Evy Holubové. ČT art k tomu ve 21:55 přidá formát Na plovárně a ve čtvrtek 8. října ve 20:40 potěší diváky hrou Zítra to spustíme a dokumentem A znovu žebrácká opera.
Napjaté volby a přesah do současnosti
Páteční podvečer 9. října na ČT2 nabídne v 17:35 dokument Jak odchází prezident. Tvůrce Pavel Kačírek v něm zachytil velmi bouřlivou atmosféru volby hlavy státu v roce 1992. V pondělí 12. října ve 20:00 se na stejném programu objeví proslulý časosběrný snímek Občan Havel od tvůrců Pavla Kouteckého a Miroslava Janka.
Občan Havel, FOTO: Česká televize, distr. ČT
Celou vzpomínkovou přehlídku uzavře v úterý 13. října ve 20:00 zbrusu nová premiéra dokumentu Havel 90: Moc bezmocných. Režisér Václav Křístek se v něm ptá na aktuálnost prezidentových myšlenek v dnešním světě plném digitálních manipulací.
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