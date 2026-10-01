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Zašlý koberec lze vyčistit bez složitých postupů. Na nečistoty zabírá mastek, jedlá soda i čpavek

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Koberce jsou základním vybavením mnoha místností a také dekorativním prvkem. Jsou však běžně vystaveny obrovskému náporu prachu a nečistot, takže ztrácí svou svěžest.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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