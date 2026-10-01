Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Na kraji Jihlavy začíná výstavba silnice mezi Brněnskou a Kosovskou ulicí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ohraničená část pole vedle hypermarketu Tesco na kraji Jihlavy zaujala veřejnost a lidé se ptají, co v místě vzniká. Jde o výstavbu páteřní silnice, která propojí Brněnskou a Kosovskou ulici. Kolem ní vznikne nová čtvrť se stovkami bytů.
Na kraji Jihlavy začíná výstavba silnice mezi Brněnskou a Kosovskou ulicí

Na kraji Jihlavy začíná výstavba silnice mezi Brněnskou a Kosovskou ulicí

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:21

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Parkování v Jihlavě XLIII.: U městského nádraží bude nové parkoviště pro 30 aut
Parkování v Jihlavě XLIII.: U městského nádraží bude nové parkoviště pro 30 aut
Další požár. Les na Jelení hoře u Hodic dnes začal znova hořet
Další požár. Les na Jelení hoře u Hodic dnes začal znova hořet

Dnes odpoledne vyráželi hasiči opět k lesu u Hodic na Jihlavsku, který hořel už včera. Tentokrát byl k...

POLITICKÁ KORIDA: Kdo v minulosti vedl Jihlavu nejlépe? Odpovídají zastupitelé
POLITICKÁ KORIDA: Kdo v minulosti vedl Jihlavu nejlépe? Odpovídají zastupitelé

Už jen pár dní zbývá do komunálních voleb. V rámci našeho pravidelného seriálu Politická korida jsme se...

Mladý řidič u Jamného vyjel ze silnice a otočil auto na střechu
Mladý řidič u Jamného vyjel ze silnice a otočil auto na střechu

V úterý 29. září ráno zaměstnávala složky IZS nehoda mladého řidiče, ke které došlo u Jamného na Jihlavsku....

Brtnice připravuje další sportoviště, lidé se mohou těšit na zimní kluziště
Brtnice připravuje další sportoviště, lidé se mohou těšit na zimní kluziště

O dalším zajímavém projektu informovala radnice v Brtnici, chystá zimní kluziště s moderní technologií...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.