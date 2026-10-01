Praha 8 udělila čestná občanství lékaři Václavu Holému a hudebníkovi Jiřímu Hoškovi

Slavnostní ceremoniál v Libeňském zámku přinesl v úterý 29. září 2026 ocenění dvěma výrazným osobnostem spjatým s Prahou 8. Starosta Ondřej Gros a radní pro kulturu Jana Solomonová předali čestná občanství MUDr. Václavu Holému a doc. Jiřímu Hoškovi.
Starosta Gros při předávání zdůraznil, že smyslem ocenění je „oceňovat osobnosti, které se zvlášť významným způsobem zasloužily jak o celospolečenský přínos, tak o rozvoj, prospěch a dobré jméno osmé městské části." Letošní ceremoniál měl podle Solomonové jeden neobvyklý prvek, jeden z oceněných se totiž postaral i o hudební program, a to společně se svou rodinou.
MUDr. Václav Holý strávil celý profesní život v Praze 8. Pracoval na poliklinice Mazurská, ve Fakultní nemocnici Bulovka a vyučoval pediatrii na Střední zdravotnické škole Praha 8 Povltavská i ve FN Bohnice. V roce 1982 založil Dětský stacionář pro děti s mentálním, neurologickým a ortopedickým postižením, jehož cílem bylo zlepšit zdravotní stav těchto dětí a pomoci jim začlenit se do běžného života. Lékařskou kariéru ukončil v roce 2019 po 55 letech v oboru s 1 500 registrovanými pacienty.
Doc. Jiří Hošek je violoncellista, klavírista a hudební pedagog na Hudební fakultě pražské AMU, považovaný za jednu z nejvýraznějších osobností českého interpretačního umění. Jeho repertoár sahá od baroka až po soudobou tvorbu. Byl koncertním mistrem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, skládal scénickou hudbu pro Divadlo na Fidlovačce a věnuje se i populární hudbě. Hošek je rodákem z Prahy 8 a synem výtvarnice Helgy Hoškové Weissové, která čestné občanství Prahy 8 obdržela již dříve.
Tradice čestných občanství v Praze 8 sahá do roku 2005, kdy se prvním oceněným stal lékař z Nemocnice Na Bulovce MUDr. Josef Hercz. Po mnohaletá pauze se udílení obnovilo v roce 2016 a od té doby se koná každoročně. Ocenění uděluje zastupitelstvo městské části na základě zákona o hlavním městě Praze za hrdinství, statečnost, celoživotní zásluhy nebo mimořádné umělecké výkony.
Zdroj: MČ Praha 8