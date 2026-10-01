Osvobozující verdikt padl, soud opět řeší knihy zpochybňující holokaust

Osvobozující verdikt padl, soud opět řeší knihy zpochybňující holokaustPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Osvobozující verdikt padl, soud opět řeší knihy zpochybňující holokaustZdroj: Pixabay.com
Článek byl publikován 01.10.2026 07:30
V Tišnově na Brněnsku od dneška funguje babybox. Nová schránka je v Česku už 94. a má pomoci odloženým...
Fotbalové centrum v Brněnských Ivanovicích získá po dostavbě za asi 65,5 milionu korun dvě hřiště s umělým...
Policie prověřuje červencovou srážku dvou autobusů u Oleksovic na Znojemsku kvůli podezření na obecné...
Třiadvacetiletá Viktorka od narození bojuje se zdravotními komplikacemi. Kvůli vážným problémům už přišla o...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →