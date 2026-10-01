Zdravotní pojišťovny teď Čechům posílají na účet až 10 000 Kč. Musíte jen splnit podmínky a podat si žádost

Zdravotní pojištění odchází z výplaty každý měsíc a většina lidí nad tím mávne rukou. Část těch peněz se přitom dá dostat zpátky. Pojišťovny je vyplácejí z fondu prevence a pro rok 2026 do něj daly rekordní částky. U některých benefitů jde o pár set korun, u jiných o tisíce. Samy od sebe ale nepřijdou.
Deset tisíc dávají Oborová i VZP, největší fond drží VZP
Nejvýraznější jednotlivé příspěvky pro rok 2026 sahají až k deseti tisícům korun. Tolik proplatí Oborová zdravotní pojišťovna na ozdravný pobyt dítěte a stejnou částku dává Všeobecná zdravotní pojišťovna dárcům orgánů.
Že to pojišťovny myslí vážně, ukazuje objem peněz. VZP na fond prevence pro rok 2026 vyčlenila 2,26 miliardy korun, víc než loni. Menší pojišťovny mají nižší rozpočty, benefity ale rozdělují podobně pestře.
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Každá pojišťovna má svůj vlajkový příspěvek. Přehled pro rok 2026:
Pojišťovna Vlajkový příspěvek (2026) Na co Oborová zdravotní pojišťovna až 10 000 Kč ozdravný pobyt dítěte Česká průmyslová zdravotní pojišťovna až 6 000 Kč psychoterapie za rok Všeobecná zdravotní pojišťovna až 5 000 Kč terapie nebo příspěvek v těhotenství Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra až 3 000 Kč podpora rodiček Kam všude příspěvky míří
Rodiny se školáky ocení příspěvek na pohyb, VZP proplácí dětem sportovní kroužky nebo lyžařský kurz.
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Hodně se řeší duševní zdraví. Nejštědřejší je tu Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, příspěvek na psychoterapii mohou čerpat dospělí i děti a terapie probíhá v ordinaci i přes videohovor. Na terapie u zapojeného odborníka přispívá pro rok 2026 i VZP.
Myslí se i na nastávající maminky. Oborová přispívá v těhotenství i po narození dítěte, VZP nabízí příspěvek v rámci jednoho těhotenství. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra přidala pro rok 2026 nově i příspěvek na porodní asistentku.
Očkování proplácí skoro každá pojišťovna. VZP například pro rok 2026 zvedla příspěvek dospělým na chřipkovou vakcínu, u dražších očkování proti klíšťové encefalitidě nebo žloutence jdou částky podle druhu do několika tisíc korun.
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Právě tady se dá o peníze snadno připravit. S účinností od ledna 2026 musí pojišťovny u části benefitů hlídat dvě věci a bez nich žádost neproplatí.
Tou první je vyrovnaný účet. Pokud u pojišťovny visí neuhrazené pojistné, proplacení se nekoná. Úlevu mají jen ti, kdo dluh aktivně umořují podle domluveného splátkového kalendáře. Druhá podmínka je vázaná na prevenci. Nárok mají jen pojištěnci, kteří pravidelně chodí na preventivní prohlídku k praktikovi. Komu se do ordinace roky nechce, o část příspěvků přijde.
Od roku 2026 proplatí pojišťovny část příspěvků jen lidem, kteří pravidelně chodí na preventivní prohlídku k praktikovi. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Logika je za tím prostá. Podmínkami pojišťovny tlačí klienty k prevenci, na které celý program stojí.
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Fond prevence je dobrovolná nabídka pojišťovny. Zákon na tyhle peníze nárok nedává a jakmile se rozpočet programu vyčerpá, může ho pojišťovna zavřít. Proto se vyplatí požádat včas.
Postup je u všech pojišťoven podobný:
aktivitu nejdřív zaplatíte z vlastní kapsy, vyžádáte si potvrzení o platbě, přiložíte ho k žádosti o proplacení.
Nejrychleji to vyřídíte přes mobilní aplikaci nebo klientskou zónu, jde to ale i poštou nebo osobně na pobočce.
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Hlídejte si lhůty. Papírové žádosti mívají kratší okno než elektronické. U Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra máte na elektronické podání čas do konce roku 2026, na listinné jen do 30. listopadu 2026. Doklad o platbě navíc často platí jen pár měsíců, u řady pojišťoven ho uplatníte do tří měsíců od úhrady.
Pozor na podvodné telefonáty
S příspěvky se svezli i podvodníci. Objevují se hovory, kdy se někdo představí jako zaměstnanec pojišťovny a snaží se z klienta vytáhnout citlivé nebo platební údaje. Přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani jednorázové ověřovací kódy přitom k proplacení příspěvku nikdy potřeba nejsou. Když si nejste jistí, hovor ukončete a ozvěte se pojišťovně sami.
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Zdroje: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-vyclenila-pro-rok-2026-pres-dve-a-ctvrt-miliardy-korun-na-prevenci, https://www.ozp.cz/aktuality/aktualita-preventivni-programy-ozp-v-roce-2026, https://www.cpzp.cz/cpzp-prispiva-na-sezeni-u-psychoterapeut-6-000-kc, https://www.zpmvcr.cz/o-nas/aktuality/seznamte-se-s-nabidkou-prispevku-z-fondu-prevence-pro-rok-2026, https://www.penize.cz/zdravotnictvi/482982-prispevky-z-fondu-prevence-vzp-tady-je-prehled-pro-rok-2026, https://www.tvguru.cz/na-uctu-muze-cinknout-nekolik-tisic-od-zdravotni-pojistovny/