Ani vepřové, ani hovězí. Nejlepší maso pro podzimní nedělní oběd v běžném obchodě nekoupíte

Když z polí mizí kukuřice, v okolí lesa je slyšet kulovnice
Myslivci zaměřují pozornost mimo jiné na divočáky, kteří si kukuřičná pole oblíbili jako téměř dokonalý zdroj potravy a dokážou na nich způsobit značné škody. Prase divoké navíc patří mezi druhy, jejichž počty se v Evropě dlouhodobě drží vysoko. Česká legislativa proto umožňuje a v odůvodněných případech také ukládá úpravu stavů zvěře, pokud to vyžaduje například ochrana zemědělských a lesních porostů. Od roku 2026 navíc existuje finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého, který se vztahuje na kusy ulovené nad průměr odlovu z předchozích pěti hospodářských let.
Maso uloveného divočáka nemusí skončit jen ve výrobně uzenin nebo v restauraci. Při splnění veterinárních podmínek se může dostat také k běžnému spotřebiteli. Tmavší, výraznější a přitom překvapivě libové
Na první pohled by mohl člověk čekat něco podobného běžnému vepřovému. Divočák je přece také prase. Jenže právě tady začíná překvapení. Maso z divokého prasete je tmavší, má výraznější chuť a ve srovnání s běžným vepřovým bývá libovější.
A jeho předností není jen chuť. Studie z roku 2022 sledovala různé části masa divočáka a potvrdila vysoký obsah bílkovin a nízký obsah tuku. Zároveň v něm našla
zajímavé množství draslíku, sodíku, vápníku, hořčíku, zinku a železa. Další výzkum z roku 2024 ukázal, že maso loveného divočáka mělo ve srovnání s běžným vepřovým nižší obsah lipidů, vyšší antioxidační aktivitu a také příznivější poměr nenasycených a nasycených mastných kyselin.
Co to znamená pro jídelníček? Především
kvalitní zdroj plnohodnotných bílkovin, které jsou důležité pro udržení svalové hmoty. Železo se podílí na tvorbě hemoglobinu a přenosu kyslíku, zinek je důležitý pro řadu enzymatických procesů a fungování imunitního systému a maso zároveň dodává vitaminy skupiny B. Odborné práce zmiňují také vitamin B12 a vitamin E, přičemž obsah jednotlivých živin se může lišit podle věku zvířete, pohlaví, konkrétní svalové partie, období i potravy, kterou divočák v přírodě přijímal.
Právě v tom má konzumace zvěřiny svůj význam. Nejde o maso, které by vznikalo ve stejné situaci jako maso zvířete z intenzivního chovu. Divočák žije volně, pohybuje se na velkém prostoru a jeho maso má proto jinou strukturu i chuťový profil. Není tak měkké jako některé druhy běžného vepřového, ale právě výraznější chuť z něj dělá
ideální surovinu pro podzimní kuchyni, v níž si dobře rozumí s kořenovou zeleninou, šípky, brusinkami, zelím, houbami, jablky, švestkami, jalovcem nebo červeným vínem. Divočák s bramborovým knedlíkem a červeným zelím | Zdroj: Food Impressions / Shutterstock Některé části jsou oblíbenější než jiné
A stejně jako u hovězího nebo domácího prasete záleží také na tom, jakou část si člověk koupí. Za nejjemnější a nejdelikátnější partie se považují především
panenka a hřbet. Z hřbetu lze připravit medailonky, steaky nebo elegantní pečeni, kde na talíři vynikne samotná chuť masa. Právě hřbet patří mezi partie, které se dnes objevují i v internetových nabídkách jako prémiovější kusy.
Velmi univerzální je
kýta. Je libová, dobře se hodí na pečení, dušení, minutky, medailonky i šetrnou úpravu vcelku. Plec má o něco více vaziva, a proto je báječná na dlouhé dušení, guláš, ragú nebo pomalu pečené maso. Krkovice je díky tuku a vazivu šťavnatější a zvládne pečení, grilování i minutkovou úpravu. Bok se uplatní v roládách a dušených pokrmech, zatímco méně ušlechtilé části, ořez, kližka nebo hrudí jsou ideální tam, kde má dlouhé vaření proměnit pevnější strukturu ve šťavnatý pokrm.
Kdo se chce při nedělním obědě opravdu vytáhnout, nemusí tedy automaticky sahat po nejdražším kusu. Z hřbetu vznikne krásná pečeně nebo steak, ale z plece připravíte neodolatelně voňavý guláš a z kýty elegantní medailonky. A právě promyšlené zacházení s jednotlivými partiemi je u divočáka důležitější než snaha připravit všechno stejně jako obyčejné vepřové.
Na internetu ho najdete snadněji než dřív. Cena už tolik nepotěší
Ještě před několika desetiletími byl divočák na jídelníčku běžné domácnosti do značné míry spojený s myslivci a jejich známými. Dnes už kvůli němu nemusíte čekat, až někdo z příbuzenstva přijde z honu s taškou masa. Specializované prodejny zvěřiny fungují po celé republice a část nabídky se přesunula také na internet.
Aktuální nabídka jednoho českého e-shopu například ukazuje, jak velký může být rozdíl mezi jednotlivými partiemi. Hřbet divočáka bez kosti se prodává zhruba za 599 Kč za kilogram, kýta bez kosti vychází kolem 332 Kč za kilogram a krkovice kolem 381 Kč za kilogram. Jinde lze najít také gulášové maso za zhruba 250 Kč za kilogram.
Ve srovnání s tím vypadají výkupní ceny uloveného divočáka téměř neuvěřitelně nízko. Například ceník jednoho výkupce uváděl u prasete divokého v roce 2025 podle kategorie zhruba 20 až 30 Kč za kilogram, zatímco u jiného prodejce činila v roce 2025 cena pro výkup divočáka do 55 kilogramů 40 Kč za kilogram. Rozdíl mezi cenou u výkupu a cenou opracovaného masa v internetovém obchodě je tedy opravdu obrovský.
Na druhou stranu není možné obě částky jednoduše postavit proti sobě jako cenu výrobce a cenu v supermarketu. Do výsledné ceny porcovaného masa vstupuje zpracování, veterinární kontrola, zrání, bourání, vakuové balení, mražení nebo chlazená doprava, skladování a samozřejmě marže prodejce. Právě tato cenová propast je jedním z důvodů, proč může být zvěřina pro zákazníka paradoxně poměrně drahou potravinou, přestože vstupní výkupní cena je nízká.
Se šípkovou nebo se zelím? Dnes už dávno nemusíte vybírat
A teď přichází část, která může udělat z obyčejné neděle malou gastronomickou událost. Kdo slyší slovo divočák, pravděpodobně si okamžitě vybaví legendární spor ze
Slavností sněženek. Se šípkovou, nebo se zelím? Česká televize připomíná, že slavná komedie Jiřího Menzela z roku 1983 stojí právě na příběhu dvou mysliveckých spolků a jednoho zastřeleného kance. A samozřejmě nechybí dnes už legendární kulinářské dilema.
Jenže divočák rozhodně nepatří do kuchyně pouze se zelím nebo šípkovou omáčkou.
Kýta se dá nakrájet na medailonky, hřbet připravit jako steak, plec pomalu dusit na červeném víně a krkovici upéct podobně jako vepřové. Tradiční kuchyně zná kančí guláš, pečeni, ragú, rolády, paštiky i maso se sušenými švestkami.
Moderní kuchyně pak otevírá dveře ještě dál. Z plece může vzniknout trhané maso, z mletého divočáka burger, z kostek pomalu tažené ragú a elegantní hřbet se dá podávat s pečenou zeleninou místo klasických knedlíků. Zajímavou inspirací je také italské ragù di cinghiale, tedy pomalu dušené ragú z divočáka s červeným vínem a širokými těstovinami pappardelle. Právě výrazná chuť masa se s vínem, rajčaty, rozmarýnem a jalovcem překvapivě dobře snoubí. Kančí steak se zeleninou a houbami | Zdroj: Food Impressions / Shutterstock Jednu věc ale u divočáka nikdy nepodceňujte
U tohoto masa má být gurmánské nadšení vždycky až na druhém místě za bezpečností. Prase divoké může být nositelem svalovce, tedy parazita rodu Trichinella, který může vyvolat trichinelózu.
Státní veterinární správa proto požaduje před uvedením divočáka do přímého prodeje vyhovující vyšetření na svalovce. Zároveň upozorňuje, že právě nedostatečně tepelně opracované maso divočáka představuje v českých podmínkách významný možný zdroj této nákazy.
Proto je při nákupu přes internet rozumné vybírat dohledatelný specializovaný obchod, který uvádí původ masa a způsob jeho zpracování. A doma už se vyplatí dát masu dostatečný čas i teplotu. Divočák totiž není maso, které by potřebovalo složité triky. Potřebuje především správnou partii, správný způsob přípravy a trochu trpělivosti.
Podzim je pro něj ostatně ideální období. Pro člověka, který nechce každý rok vařit stejné vepřové nebo hovězí, je to příležitost objevit surovinu s výraznou chutí, vysokým obsahem bílkovin, množstvím minerálů a širokým využitím. A přestože kvalitní kus z internetu může stát několikanásobně více než obyčejné maso, dobře připravený divočák patří k těm podzimním delikatesám, do kterých se vyplatí jednou za čas investovat.
Zdroje článku:
mze.gov.cz, svs.gov.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková