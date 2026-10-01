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Ani vepřové, ani hovězí. Nejlepší maso pro podzimní nedělní oběd v běžném obchodě nekoupíte

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Kdo žije na venkově, ten dobře ví, že podzim nepřichází jen podle kalendáře. Pozná se také podle polí, která se během několika dní mění k nepoznání. Kukuřice mizí pod žacími stroji, traktory odvážejí poslední úrodu a právě v tomto období se v okolí polí a lesů znovu častěji ozývá zvuk kulovnice.
Ani vepřové, ani hovězí. Nejlepší maso pro podzimní nedělní oběd v běžném obchodě nekoupíte

Ani vepřové, ani hovězí. Nejlepší maso pro podzimní nedělní oběd v běžném obchodě nekoupíte

Zdroj: Filip Nasaly / Shutterstock
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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