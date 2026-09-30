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Nový kouč Portugalska posadil Ronalda na lavičku a vůbec ho nenasadil. Situaci musel řešit šéf celého svazu

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Portugalský svaz musel hasit první krizi éry Jorgeho Jesuse ještě dřív, než stihla vychladnout.
Nový kouč Portugalska posadil Ronalda na lavičku a vůbec ho nenasadil. Situaci musel řešit šéf celého svazu

Nový kouč Portugalska posadil Ronalda na lavičku a vůbec ho nenasadil. Situaci musel řešit šéf celého svazu

Zdroj: Seleções de Portugal
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 23:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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