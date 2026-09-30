Nový kouč Portugalska posadil Ronalda na lavičku a vůbec ho nenasadil. Situaci musel řešit šéf celého svazu

27. září 2026, Oslo. Portugalsko vyhrává nad Norskem 2:1, Gonçalo Ramos dává gól, má i další neuznaný, tým funguje. Na lavičce sedí Cristiano Ronaldo, celých devadesát minut. Bez jediného náznaku, že by se chystal na hřiště. Když rozhodčí odpíská konec, kapitán nejde s týmem poděkovat fanouškům. Zamíří rovnou do kabin. A tím začne příběh, který přerostl jednu sestavu.
Slíbená půlhodina, která nepřišla
Jorge Jesus, dvaasedmdesátiletý trenér, který Portugalsko převzal po odchodu Roberta Martíneze, od prvních tiskových konferencí nastavil jasný metr. „Ronaldo má pět Zlatých míčů, ale to pro moje rozhodnutí nehraje,“ řekl pro A Bola už 18. září. Před Norskem pak upřesnil: Ronaldo není João Neves, není mu dvacet, musí se počítat s regenerací po zápase s Walesem, kde odehrál 65 minut.
Dohoda údajně zněla: Ronaldo dostane zhruba posledních třicet minut. Jenže zápas „to nechtěl“, jak Jesus vysvětlil po utkání. Ramos fungoval, skóroval, držel presink. Trenér nechtěl v tu chvíli měnit typ útočníka. Nešlo o zdravotní ochranu, šlo o čistou taktiku. Brazilský server UOL s odkazem na Canal 11 a RTP to potvrdil: Jesus přehodnotil plán přímo během zápasu.
Pikantní detail? Ještě 23. září Ronaldo sám veřejně říkal, že je připraven být v základu, nastoupit z lavičky, nebo zůstat úplně bez minut. Čtyři zápasy za patnáct dní nejde odehrát naplno, argumentoval. O čtyři dny později právě neuskutečněná role náhradníka spustila první velkou krizi nové éry.
Kabina místo děkovačky, posilovna místo tréninku
Samotné vynechání ze sestavy krizí nebylo. Krizí se stal souběh tří věcí.
- 27. září, Oslo: Ronaldo po závěrečném hvizdu ignoruje pozápasový rituál s fanoušky a odchází do kabin. Jesus na tiskovce reaguje: „Budu s ním mluvit.“
- 29. září, Malmö: Tým trénuje na stadionu Eleda před přesunem do Kodaně. Ronaldo se na otevřené části tréninku neobjeví. Podle FPF šel na specifickou práci do hotelové posilovny, protože stadion neměl potřebné vybavení. Žádný zdravotní problém oznámen nebyl.
- 29. září, sociální sítě: Na svém účtu na X Ronaldo zveřejní jedinou zprávu, portugalskou vlajku a červené srdce. Žádný komentář, žádné vysvětlení.
RTP popsala, že před tréninkem v Malmö proběhl mezi Ronaldem a Jesusem krátký rozhovor. První debata rozpor neuzavřela. Téma se posunulo od sportovní otázky „proč nehrál“ k otázce institucionální: jak vypadá vztah kapitána s novým trenérem a co to udělá s kabinou tři dny před Dánskem.
Proença mění program a letí za týmem
Pedro Proença, prezident portugalského fotbalového svazu, měl původně zamířit k portugalské jednadvacítce. Místo toho změnil program a odletěl do Kodaně. Cílem byla urgentní mediace mezi Jesusem a Ronaldem, ne kvůli sestavě, ale kvůli stabilitě kabiny před soutěžním zápasem.
Svaz situaci nečetl jako běžnou nespokojenost náhradníka. Portugalsko po dvou kolech vedlo skupinu A4 Ligy národů se šesti body, Norsko i Dánsko měly po třech. Zápas 1. října v Kodani nebyl jen „oprava atmosféry“, ale přímý boj o kontrolu skupiny. Reputační i sportovní riziko bylo příliš vysoké na to, aby se nechalo vyhnít.
Podle aktualizované zprávy RTP se ale klíčový obrat odehrál ještě před Proençovým příjezdem. Ronaldo a Jesus si vše znovu vyříkali, došlo k „porozumění“. Žádné disciplinární opatření, žádný veřejný verdikt prezidenta svazu. Proença dorazil do situace, která se už začala uklidňovat, což neznamená, že jeho cesta byla zbytečná. Spíš ukazuje, jak vážně svaz celou věc bral.
Co je skutečně ohroženo
Poslední ostrý zápas, ve kterém Ronaldo nezasáhl ani na minutu, se datuje k 15. červnu 2008, Euro ve Švýcarsku, Portugalsko už mělo jistý postup a prohrálo 0:2. V přípravě naposledy celý zápas na lavičce strávil v červnu 2024 proti Chorvatsku. Ani jeden z těchto případů ale neměl dohru v podobě pozápasového protestu a svazové mediace.
Jesus Ronalda z kádru neodstřihl. Po Norsku výslovně řekl, že s ním počítá, a nechal ve vzduchu signál, že kapitán má být proti Dánsku první volbou. Sám Ronaldo letos připustil, že tato sezona má být „v principu“ jeho poslední jako hráče.
Ohrožená tedy není nominace. Ohrožená je nedotknutelnost, automatický nárok na základní sestavu bez ohledu na soupeře, zátěž a taktiku. Roberto Martínez s Ronaldem jako kapitánem a nejlepším střelcem MS 2026 tenhle nárok nikdy veřejně nezpochybnil. Jesus to udělal v prvním okně. A kabina to pocítila.
Ronaldo má pořád 41 let, pořád pět Zlatých míčů a pořád kapitánskou pásku. Jen poprvé v historii portugalské reprezentace to nestačí na jistotu, že nastoupí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle