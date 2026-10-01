Pod centrem Paříže našli zeď starší než římské město. Stopy požáru nápadně zapadají do příběhu, který napsal Caesar

Paříž známe. Její úplný začátek je mnohem méně jistý
Římané znali město na Seině jako Lutetii. Jeho jméno je spojené s galským kmenem Parisii a z něj se později vyvinula dnešní Paříž. Zdálo by se proto samozřejmé, že archeologové dávno vědí, kde přesně původní galské sídlo stálo. Nevědí.
Tradiční představa umisťovala oppidum Parisii na Île de la Cité, tedy na ostrov v historickém centru dnešní Paříže. Problém byl, že na ostrově dlouho chyběly opravdu přesvědčivé archeologické doklady rozsáhlejšího předřímského osídlení.
Naopak v Nanterre západně od centra byly odkryty významné pozůstatky galského sídla. Vznikla proto nepříjemná otázka: nebyla Caesarova Lutetia ve skutečnosti tam? Nový objev přímo na Île de la Cité může spor výrazně posunout.
Pod nemocnicí se objevilo dvacet metrů hradby
Při archeologickém výzkumu areálu Hôtel-Dieu, nemocnice stojící vedle Notre-Dame, odkryli archeologové v létě 2026 masivní konstrukci dochovanou v délce přibližně dvaceti metrů.
Tvoří ji kombinace kamene a horizontálních dřevěných prvků. Právě tato technika odpovídá fortifikacím galských oppid z pozdní doby železné. Specialisté, kteří místo zkoumali na konci srpna, proto začali vážně pracovat s možností, že jde o část opevnění galské Lutetie. Francouzské ministerstvo kultury nález označilo za potenciálně první hmotný doklad galského původu sídla na samotné Île de la Cité.
Slovo „potenciálně“ je důležité. Výzkum ještě pokračuje a archeologové potřebují přesněji určit chronologii i funkci stavby. Pak je tu ale požár.
Caesar napsal, že Galové své město zapálili
Dřevo ve stavbě nese známky prudkého hoření. Radiokarbonové datování ohořelého materiálu dává interval přibližně mezi 200 a 10 př. n. l. Do tohoto rozpětí spadá rok 52 př. n. l. A právě tehdy probíhala galská válka Julia Caesara.
Ve svých Zápiscích o válce galské Caesar popisuje tažení svého velitele Tita Labiena proti Parisii a jejich spojencům. Podle antického textu Galové při vojenských operacích Lutetii zapálili a zničili mosty přes Seinu.
Máme tedy spálenou galskou hradbu na ostrově, tradičně spojovaném s Lutetií, a časové rozmezí, do něhož Caesarova válka dokonale zapadá. Je to nádherná shoda. Ale ještě ne důkaz.
Radiokarbon nedokáže přečíst jméno žháře
Interval 200 až 10 př. n. l. je široký téměř dvě století. Stavba mohla shořet roku 52 př. n. l., ale stejně tak při úplně jiné události. Archeologie navíc musí potvrdit, že jde skutečně o obranný val a že jeho použití odpovídá době, kterou předpokládáme.
Právě zde se moderní výzkum potkává s historickým textem tím nejzajímavějším způsobem. Caesar nám zanechal vyprávění, ale nebyl neutrálním kronikářem. Psal také politický text o svých vlastních vítězstvích. Archeologie může některé části jeho světa potvrdit, doplnit nebo zpochybnit, ale nesmí se nechat svést tím, že nalezený materiál do známého příběhu krásně zapadá.
Pokud je to Lutetia, mění se starý spor o původ Paříže
Nález zatím neznamená, že Nanterre přestává být důležité. Galské osídlení regionu mohlo mít složitější strukturu a různé lokality mohly plnit odlišné funkce.
Pokud se ale potvrdí, že na Île de la Cité skutečně existovalo významné opevněné sídlo už před římským ovládnutím oblasti, dostane tradiční lokalizace Lutetie podstatně silnější archeologickou oporu. A možná nejkrásnější na celém nálezu je jeho poloha.
Nad ním stojí moderní Paříž, středověká Notre-Dame a nemocnice založená ve zcela jiné historické epoše. Pod nimi zůstala část dřevěné a kamenné konstrukce ze světa, v němž ještě žádná Paříž neexistovala.
Pokud další datování potvrdí, že skutečně patřila Lutetii, mohl se na jednom místě zachovat i fyzický otisk okamžiku, o němž člověk před více než dvěma tisíci lety napsal několik vět. A tím člověkem byl Julius Caesar.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Ministère de la Culture – Découverte archéologique : le rempart de Lutèce Gauloise retrouvé sous l'Hôtel Dieu AP-HP à Paris [2], Archaeology Magazine – Is This Ancient Wall Under Central Paris From the City’s Earliest Settlement? [3]. img ai generated