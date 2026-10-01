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Pod centrem Paříže našli zeď starší než římské město. Stopy požáru nápadně zapadají do příběhu, který napsal Caesar

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Několik desítek metrů od Notre-Dame se pod moderní nemocnicí objevila dvacetimetrová konstrukce z kamene a dřeva. Technikou připomíná galské hradby z konce doby železné a nese stopy prudkého požáru. Pokud archeologové interpretaci potvrdí, mohli narazit na dlouho hledanou stopu města, které Caesar znal jako Lutetii.
Pod centrem Paříže našli zeď starší než římské město. Stopy požáru nápadně zapadají do příběhu, který napsal Caesar

Pod centrem Paříže našli zeď starší než římské město. Stopy požáru nápadně zapadají do příběhu, který napsal Caesar

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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