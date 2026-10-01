Muradov nevyšel. Fleury si domlouvá bláznivý zápas ve Stand and Bang

Fleury od srpnové porážky na Štvanici opakovaně žádal druhý zápas s Muradovem. Uzbek ho tehdy ukončil na začátku druhého kola a připravil o pás polotěžké váhy. Ir se s výsledkem smířil, zároveň však tvrdí, že jejich vzájemný účet není uzavřený.
Muradov má jiný plán
Bezprostředně po zápase se přitom zdálo, že odveta na jubilejním OKTAGONu 100 není daleko. Oba bojovníci o ní veřejně mluvili a Muradov původně dával najevo, že je připraven nastoupit znovu. Později se však jeho priority změnily.
Muradov se má na konci roku soustředit na střední váhu a sjednocení titulů s Krzysztofem Jotkem. Fleury proto v posledních týdnech přitvrdil a svého přemožitele obvinil, že z dříve domluvené odvety ustoupil. V rozhovoru pro MMA Fighting otevřeně kritizoval Muradova i způsob, jakým OKTAGON celou situaci řeší.
Pro Ira je přitom ve hře stále titul v těžké váze, který drží i po porážce s Muradovem. OKTAGON ho na svém oficiálním profilu nadále uvádí jako šampiona divize a Fleury zatím nemá oznámeného dalšího soupeře.
Do hry vstupuje Stand and Bang
Fleury proto začal hledat jinou cestu. Podle jeho aktuálního vyjádření se rozběhla jednání o zápase podle pravidel Stand and Bang, tedy bez takedownů a boje na zemi. Konkrétní duel zatím potvrzený není, už samotná možnost ale znamená výrazný odklon od původního plánu s Muradovem.
Pro Fleuryho by šlo o zásadní změnu. Ir si v MMA vybudoval pověst kompletního bojovníka, který dokáže soupeře ukončit v postoji i na zemi. V posledních letech však několikrát ukázal také tvrdý striking – Kasima Arase letos v červnu knokautoval ve druhém kole.
Stand and Bang se navíc v OKTAGONu postupně stává samostatným tahákem. Organizace v něm letos nabídla například zápasy Michala Materly s Christianem Jungwirthem, Josefa Hály s Radovanem Úškrtem nebo Edmona Avagyana s Dominicem Schoberem. Posledně jmenovaný duel skončil ve Frankfurtu technickým knokautem už v prvním kole.
Fleury tak může místo okamžité odvety s Muradovem zamířit úplně jiným směrem. Pokud se jednání dotáhnou, šampion těžké váhy si poprvé vyzkouší formát, ve kterém mu nepomůže wrestling ani práce na zemi. Zápas s Muradovem tím definitivně mizet nemusí, na nejbližší měsíce ale zjevně přestal být jedinou variantou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka