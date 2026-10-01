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Srážku dvou autobusů na Znojemsku prověřuje policie

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Policie zahájila trestní řízení v případě srážky dvou autobusů, ke které došlo 18. července u Oleksovic na Znojemsku. Případ prověřuje pro podezření ze spáchání…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:25

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