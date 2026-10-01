Nejhorší tuňák v konzervě z českých supermarketů. Češi ho kupují kvůli bílkovinám a netuší, co je s ním špatně

Tuňák z plechovky má pověst rychlé porce bílkovin bez práce. Otevřít, slít, namíchat do salátu nebo na pečivo, a je hotovo. Jenže konzervy, které v regálu vypadají skoro k nerozeznání, se můžou zásadně lišit v tom, co si nesete domů. Rozhoduje o tom pár údajů, které se u pokladny snadno přehlédnou.
Za bílkoviny platíte, plechovku vody dostanete k tomu
Kdo si tuňáka bere kvůli bílkovinám, měl by na etiketě zkontrolovat dva údaje. Jeden počítá vše, co je uvnitř zavařené, tedy rybu i se šťávou či olejem. Ten druhý, obvykle drobnějším písmem, udává, kolik ryby zbude po odtečení nálevu. Bílkoviny přinese jen ta druhá hodnota.
Bílkoviny přinese jen hmotnost ryby po slití nálevu, kterou etiketa uvádí drobným písmem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Obchodní norma žádá, aby na samotné maso připadlo nejméně 70 procent obsahu plechovky. Levné konzervy se k téhle hranici často jen těsně blíží, některé ji nesplní vůbec. Srovnejte si dvě plechovky ze stejné cenové hladiny, přepočtěte cenu na gram odkapaného masa a hned uvidíte, u které platíte hlavně za tekutinu.
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Ušetřit se dá i na podobě ryby uvnitř. Konzervy se liší tím, jak velké části tuňáka obsahují. Na špičce stojí pevné plátky a souvislé kusy, které při nabírání drží pohromadě a v puse zůstávají šťavnaté. Spodek tvoří levnější drť, tedy rozpadlé zbytky svaloviny, které se rozdrolí pod vidličkou.
Vodítkem je i to, co výrobce slíbí na obalu. Když etiketa mluví o celých kusech, měla by drť tvořit nanejvýš okrajovou příměs. Jakmile rovnou čtete „kousky“, čekejte spíš měkkou rozpadavou hmotu. Dražší řady navíc sázejí na ušlechtilejší rybu a maso skládané po kusech ručně, což vysvětluje cenové rozpětí od několika desítek po několik set korun.
Název na etiketě umí zamlčet druh ryby
Rtuť je u tuňáka věčné téma a klíč k ní leží v druhu ryby. Nejčastěji u nás v konzervách skončí tuňák pruhovaný, známý jako skipjack. Je to menší a levnější druh s nízkým obsahem rtuti v mase. Jeho větší příbuzní, hlavně žlutoploutvý a křídlatý, žijí déle a rtuti v sobě nastřádají zhruba třikrát tolik.
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Zrádné bývají názvy. Pod nálepkou „tuňák světlý“ nebo „atún claro“ se často prodává velký žlutoploutvý tuňák, zatímco strohé „tuňák“ obvykle patří menší a bezpečnější rybě. Kdo si chce být jistý, najde ve složení latinský název. Pruhovanému tuňákovi patří Katsuwonus pelamis.
Rozdíly mezi druhy tuňáka a jejich označením na etiketě shrnuje následující tabulka:
Druh tuňáka Obsah rtuti Časté označení na etiketě pruhovaný (skipjack) nízký obsah strohé „tuňák“; ve složení latinský název Katsuwonus pelamis větší příbuzní (žlutoploutvý, křídlatý) zhruba třikrát tolik „tuňák světlý“, „atún claro“ (u žlutoploutvého) Přečtěte si také: Otevřete dnes šatník a podívejte se na cedulky starých kabátů. Pokud najdete 1 značku, máte doma poklad
Na uklidněnou: tuzemské testy konzerv opakovaně ukázaly obsah rtuti vysoko pod povolenou hranicí, takže k panice není důvod. Tělo se ale téhle látky zbavuje jen pozvolna a její zásoba narůstá, takže pozor by si měl dát hlavně ten, kdo tuňáka jí denně.
Olej, který spolkne půlku výhod
Poslední vodítko dává nálev. Když ryba leží ve vlastní šťávě, má nejméně kalorií, kolem 100 na sto gramů. Olejová varianta má plnější chuť, jenže za ni zaplatíte energií: bývá klidně dvojnásobná a část tuku zůstane v mase i po slití.
Záleží i na tom, jaký olej výrobce zvolil. Slunečnicový dodává hodně omega-6 mastných kyselin, jejichž vysoký příjem podle výživových odborníků i Státního zdravotního ústavu nesvědčí srdci ani cévám. Olivový nebo řepkový je vyváženější. Nevhodný nálev tak potichu smaže část zdravotního přínosu tuňáka.
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I ta nejpovedenější konzerva má být na stole jen jedním z více druhů ryb. Pestrost jídelníčku se vyplatí, a tak k tuňákovi přidejte i sledě, tresku nebo ančovičky. Jako hlavní rybu si ho dopřejte orientačně jednou týdně. U menšího pruhovaného snesete klidně dvě až tři porce, u velkých druhů zůstaňte u jedné.
Zvláštní opatrnost patří k těhotenství, kojení a dětskému jídelníčku. Právě tady dává smysl sázet na ryby, které rtuť skoro neukládají, tedy na menšího tuňáka pruhovaného. Občasná pomazánka nebo trocha ryby v těstovinách ovšem nikoho neohrozí a tělo dostane vydatnou dávku bílkovin, jódu, selenu i omega-3. A při nejistotě kolem jídelníčku je namístě zeptat se lékaře.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/konzervovany-tunak-skvela-volba-do-pomazanek-na-testoviny-i-do-muffinu-jak-poznat, https://www.kondice.cz/hubnuti-a-strava/tunak-v-konzerve-jak-vybirat/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/tunak-konzerva-vyber-oznaceni-kvalita-rtut-varovani/, https://fresh.iprima.cz/magazin/tunak-v-konzerve-pod-lupou-co-stoji-za-rozdilem-mezi-konzervou-za-30-a-800-kc-512464, https://www.zodpovime.cz/cesi-porad-kupuji-spatneho-tunaka-v-konzerve-jediny-udaj-na-plechovce-prozradi-vic-nez-vsechno-ostatni/