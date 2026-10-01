Plzeň otevřela největší nový městský bytový dům za toto volební období

Plzeň dokončila v areálu bývalých kasáren Světovar nový bytový dům, který je podle radnice největším novým městským bytovým domem postaveným v tomto volebním období. Pětipodlažní blok E s podzemním parkováním nabízí 34 bytů dispozice 1+kk a 2+kk. Jsou určené především pro mladé lidi, rodiny, ale i handicapované a takzvané klíčové profese, tedy zdravotníky, hasiče, policisty nebo učitele, jak uvedla radní Světlana Budková ze STAN.
Nájem je stanoven na 185 korun za metr čtvereční, zatímco tržní nájemné v Plzni se podle cenové mapy ministerstva financí pohybuje průměrně kolem 280 korun a u novostaveb přesahuje 300 korun. Vedoucí bytového odboru magistrátu Jan Souček upřesnil, že zájemci se mohou hlásit od nynějška do 1. listopadu prostřednictvím realitního portálu města. Ještě v druhé polovině října pak město nabídne dva bezbariérové byty pro handicapované za zvýhodněný nájem 65 korun za metr čtvereční.
Jde o takzvaný systém bez registrace, kdy se uchazeči hlásí přímo na konkrétní byt. Srovnání s předchozím projektem napovídá, jak velký zájem lze čekat. Na prvním novém domě, který město dokončilo v květnu na Zátiší se 17 byty, se o každý byt ucházelo 80 až 120 zájemců. Celkový počet registrovaných čekatelů na městský byt se přitom dlouhodobě pohybuje kolem 2 600 a téměř neroste. Město, které spravuje přibližně 2 500 bytů, každoročně zvyšuje nájemné o inflaci plus tři procentní body, s výjimkou dvou let během pandemie covidu.
Samotná stavba kombinuje železobetonovou konstrukci s cihlami. Na střeše vznikla zelená plocha hospodařící s dešťovou vodou a v létě ochlazující okolí, všechny byty mají balkony. Dřívější parkoviště na místě domu nahradil nový parkovací dům za 250 milionů korun pro 433 vozidel, který město na Světovaru otevřelo začátkem října.
Už v pátek radnice dokončí na Světovaru další bytový dům označený A5 se 40 byty za 200 milionů korun a zároveň odstartuje stavbu bloků A1 až A4. Tam by mělo do dvou let vzniknout 68 bytů a prodejna potravin za 418 milionů. Na projekt město získá 90 milionů ze Státního fondu podpory investic a úvěr až 160 milionů korun s úrokem přibližně 1,5 procenta. Stavební povolení má také sousední dům Sladová s 30 byty.
Za poslední čtyři roky vzniklo v Plzni celkem 250 městských bytů, polovina rekonstrukcemi, polovina novostavbami. Dalších 122 bytů je rozestavěných. Největším výhledovým projektem zůstává 780 bytů v bývalých kasárnách Slovany, kde má město zastavovací studii a příští rok plánuje vydat desítky milionů na projekt. Primátor Roman Zarzycký z ANO k financování celého programu poznamenal, že město má v rozpočtu cyklicky se opakující půl miliardu korun, které zapojuje podle aktuální potřeby.
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