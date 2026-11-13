Skříně plné oblečení, které se nenosí. Šaty čekají na příležitost, džíny často nesedí

Skříně plné oblečení, které se nenosí. Šaty čekají na příležitost, džíny často nesedíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ilustrační fotografie šatníku s oblečením v kombinovatelných neutrálních odstínech. Foto: netrun78 / Magnific.Zdroj: Magnific
Článek byl publikován 13.11.2026 12:59
Třináctý listopad letos připadá na pátek. Pro někoho je to poslední pracovní den, pro jiného teprve začátek...
Sytě modré stěny proslavily dům Fridy Kahlo téměř stejně jako její autoportréty. Uvnitř však nejsou pouze...
V jihotyrolském Bolzanu začnou 26. listopadu hned dvě vánoční akce, jen jedna z nich ale vydrží až do...
Čtvrteční horoskop lásky se věnuje tomu, co si mezi běžnými povinnostmi nestihneme říct. Býci mohou potěšit...
Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
- Obyčejná bublinková fólie najde v zimě nečekané využití. Na okně pomáhá omezit nepříjemné tepelné ztráty
- Hasiči nezvládají výměnu sirén. Metnarův resort přiznal, že má „velký problém“
- Majitelé domů bez čísla popisného na fasádě mohou dostat pokutu až 200 000 Kč. Tabulku si platí sami
- Vánoční kaktus potřebuje před květem jiný režim. Trvale vytopený obývák mu nemusí vyhovovat