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Punčocháče už nejsou jen nutnost pod šaty. V zimě se vracejí barvy a vzory, které změní celý outfit

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Punčochové kalhoty se na podzim a v zimě 2026 dostávají z nenápadné doplňkové role do popředí dámského oblékání. Vedle klasické černé se prosazují vínové, zelené a další sytější odstíny, jemné puntíky, krajkové vzory i decentní lesk. Pro běžný šatník přitom není nutné pořizovat výstřední modely. I jedny barevné punčocháče dokážou proměnit jednoduché šaty nebo sukni, pokud zbytek oblečení zůstane střídmý a proporčně vyvážený.
Tematická AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii konkrétní osoby.

Tematická AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii konkrétní osoby.

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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