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Místo silného svetru stačí tenký rolák. Podzimní trend se dá nosit hned několika způsoby

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Silné zimní svetry dostávají letos konkurenci v podobě tenkých přiléhavých vršků s vysokým límcem. Působí jako jemné roláky, ale pod sakem nebo kardiganem nevytvářejí tolik objemu. Módní řetězce je nabízejí v několika neutrálních barvách, takže se snadno kombinují s běžným šatníkem. Při výběru však záleží na složení látky i na tom, zda má jít o samostatný vršek, nebo spodní vrstvu.
AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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