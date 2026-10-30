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Podzimní oblékání podle princezny Kate má jednoduché pravidlo. Stačí jeden výrazný prvek a klidné barvy

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Podzimní garderoba princezny Kate ukazuje, že elegantní vzhled nemusí stát na neustálém pořizování nových kousků. V jejích outfitech se opakují dlouhé kabáty, kostkované vzory, šedé tóny a hnědé kombinace, které na sebe barevně navazují. Podstatnější než konkrétní značka oblečení je způsob, jakým spolu jednotlivé části fungují. Jeden výraznější motiv doplňují klidnější kusy, zatímco dobře zvolený střih udržuje celou siluetu pohromadě.
Tematická AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii konkrétní osoby.

Tematická AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii konkrétní osoby.

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 17:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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