Dědictví po rodičích, peníze z prodeje bytu, který jste měli ještě před svatbou, nebo vlastní úspory. Pokud jste takové prostředky během manželství vložili do společného domu či bytu, při rozvodu se mohou při vypořádání zohlednit. A podle aktuální judikatury nemusí jít jen o částku, kterou jste kdysi skutečně zaplatili. Roli může hrát také to, jak se mezitím změnila hodnota majetku, do kterého peníze směřovaly.
Občanský zákoník počítá s takzvanými vnosy. Jeden z manželů může ze svého výhradního majetku vložit peníze do majetku společného, případně se mohou společné peníze použít na majetek patřící jen jednomu z nich.
Při vypořádání společného jmění se taková investice může vracet zpět. Typickým příkladem jsou peníze z dědictví použité na pořízení nebo rekonstrukci společného domu. Dědictví nebo dar určený pouze jednomu z manželů totiž podle občanského zákoníku zpravidla do společného jmění nespadá. Při vypořádání společného majetku mohou rozhodovat staré smlouvy, bankovní výpisy i doklady o tom, z jakých peněz jste dům nebo rekonstrukci platili. Zdroj: Pexels Soud může zohlednit i to, jak dům mezitím zdražil
Velký posun přinesl nález Ústavního soudu z 11. září 2024 a na něj navazující rozsudek Nejvyššího soudu ze 14. ledna 2026. Starší rozhodovací praxe Nejvyššího soudu vycházela z toho, že
valorizaci vnosu lze použít zásadně tehdy, pokud se na ní manželé dohodli. Ústavní soud tento výklad odmítl a Nejvyšší soud následně potvrdil, že zvýšení nebo snížení hodnoty vnosu nelze při vypořádání SJM podmiňovat předchozí výslovnou dohodou manželů.
Představte si, že jste během manželství zdědili milion korun a použili ho na pořízení společného domu. Pokud se dům za dobu manželství výrazně zhodnotil, při vypořádání se nemusí pracovat jen s původním milionem.
Zákon umožňuje přihlédnout k tomu, jak se změnila hodnota té části majetku, na kterou byl vnos použit. Stejně může fungovat i opačný pohyb. Pokud hodnota majetku klesla, může se odpovídajícím způsobem snížit také započítávaná hodnota vnosu. Nejde však jednoduše o to vzít procentní růst ceny celé nemovitosti a automaticky jím vynásobit každou investovanou korunu. Konkrétní výpočet závisí na povaze vnosu, majetku a důkazech předložených v řízení. Rozhodující bude, zda dokážete vlastní peníze prokázat
Samotné tvrzení „dal jsem do domu peníze po rodičích“ zpravidla stačit nebude.
Kdo vnos uplatňuje, musí tvrdit a prokazovat, že investice skutečně proběhla a v jaké výši. Nejvyšší soud už dříve uvedl, že soud není odkázaný jen na účtenky. V úvahu mohou přicházet bankovní výpisy, smlouvy, stavební deník, svědecké výpovědi, další listiny nebo znalecký posudek. U rekonstrukcí se proto nemusí po letech dohledat každá jednotlivá faktura, pokud lze rozsah a výši investice zjistit jinými důkazy.
Právě tady bývá v praxi největší problém. Když jste před patnácti lety zděděné peníze poslali na společný účet a z něj se postupně platila stavba, může být po letech složitější doložit, která část skutečně pocházela z vašeho výlučného majetku.
Čím větší částku do společného bydlení vkládáte, tím větší smysl dává uchovat smlouvy, výpisy z účtu, potvrzení o dědictví, faktury a doklady o převodech. U hotovostních plateb se dokazování může výrazně zkomplikovat. Pokud se manželé na majetku nedohodnou, může být potřeba doložit nejen původ investovaných peněz, ale také současnou hodnotu nemovitosti. Zdroj: Pexels Dědictví, dar a peníze z doby před svatbou mají jiný režim než mzda
Do společného jmění zpravidla patří majetek, který jeden nebo oba manželé nabyli během manželství. Zákon ale stanoví několik výjimek.
Dar nebo dědictví určené jen jednomu z manželů zůstává jeho výhradním majetkem, stejně jako některé další hodnoty navazující na jeho výlučné vlastnictví. Peníze, které jste měli už před svatbou, se samotným uzavřením manželství také automaticky nestávají společnými.
Jiná situace nastává u běžných příjmů během manželství. Mzda nebo plat se po splnění zákonných podmínek stávají součástí společného jmění. Pokud tedy jeden z manželů platil rekonstrukci společného domu ze své pravidelné mzdy,
nejde jen proto o jeho osobní vklad, i když peníze odcházely z účtu vedeného pouze na jeho jméno. Rozhodující je původ peněz, ne jméno uvedené u bankovního účtu. Stejná pravidla mohou fungovat i opačně
Vnos se neřeší pouze tehdy, když jeden z manželů investuje vlastní peníze do společného domu. Častá je také opačná situace. Jeden z manželů vlastnil dům už před svatbou a během manželství se z rodinných peněz financovala nová střecha, přístavba, okna nebo rozsáhlá rekonstrukce. Nemovitost zůstává výhradním vlastnictvím původního majitele,
při vypořádání ale může vzniknout povinnost nahradit to, co bylo ze společných prostředků do jeho majetku vloženo. Valorizace podle současného výkladu dopadá na oba směry vnosů.
Takové spory bývají složitější hlavně u starších rekonstrukcí. Cena celé nemovitosti mohla za deset či dvacet let vzrůst několikanásobně, zatímco jednotlivé stavební úpravy mají jinou životnost a na dnešní hodnotě domu se podílejí různou měrou.
U větších částek proto může být potřeba znalecké ocenění, které pomůže určit jak rozsah původní investice, tak změnu hodnoty majetku související s vnosem. Na vypořádání SJM máte omezený čas
Po rozvodu není dobré vypořádání společného majetku nechávat několik let bez řešení. Občanský zákoník stanoví tříletou lhůtu.
Pokud se bývalí manželé do tří let od zániku SJM nedohodnou a zároveň v této době není podán návrh na soudní vypořádání, nastoupí zákonná domněnka vypořádání. U nemovitostí pak zpravidla vznikne podílové spoluvlastnictví obou bývalých manželů se stejnými podíly.
U vysokých investic do bydlení se proto vyplatí začít shromažďovat podklady co nejdřív. Pokud jste do společného domu vložili dědictví, peníze z prodeje vlastního bytu nebo jiné prokazatelně výlučné prostředky, připravte si hlavně doklad o jejich původu, převody peněz a dokumenty k nákupu či rekonstrukci.
Současná judikatura vám otevírá možnost požadovat zohlednění změny hodnoty vnosu, ale bez doloženého původu a rozsahu investice bude vaše pozice výrazně slabší. Zdroje: nsoud.cz, usoud.cz, zakonyprolidi.cz, advokatnidenik.cz, finance.cz