Kateřina Suchanová vyměnila basketbalový dres za slavnostní šaty. Českou hymnu trénovala půl roku
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Kateřina Suchanová na archivním snímku z basketbalového utkáníZdroj: nextfoto.cz
Článek byl publikován 20.11.2026 18:32
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