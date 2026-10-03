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Siegfried Kongo Müller: Žoldnéř s nacistickou minulostí v Africe

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Siegfried Kongo Müller: německý žoldnéř z konžské krize 1964, velitel 52 Commando a mediální "hvězda" s nacistickou minulostí.
Siegfried Kongo Müller: Žoldnéř s nacistickou minulostí v Africe

Siegfried Kongo Müller: Žoldnéř s nacistickou minulostí v Africe

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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