Belohorcová nemůže vystát exmanžela, přesto s ním bydlí pod jednou střechou. Dům za 134 milionů nikdo nechce koupit

Soud v červnu 2026 trval pár minut. Hájek se ani nedostavil, soudkyně manželství ukončila a Belohorcová si na sociálních sítích rýpla, že je konečně volná.
Jenže ten večer se vrátila do stejného domu, kde bydlí i její exmanžel. Ne proto, že by chtěla. Proto, že 550 metrů čtverečních obytné plochy v Costa Adeje na Tenerife stále čeká na kupce, a dokud nepřijde, nemá kam odejít, aniž by riskovala ztrátu svého podílu na majetku za 134 milionů korun. Narcista za zdí, děti nahoře
Belohorcová o Hájkovi mluví bez servítek. V červnovém rozhovoru pro
Super.cz ho označila za „patologického lháře, manipulátora a narcistu“, zmínila několik nevěr a řekla, že lituje, že neodešla dřív. Přesto se s ním denně potkává. S dětmi obývá horní patro vily, kontakt se snaží minimalizovat, cestuje, bere děti na výlety, je doma co nejméně. Nejde o smíření. Jde o provizorium, které drží pohromadě jediná věc: neprodaná nemovitost.
Už v lednu 2026 na sociálních sítích popřela, že by pod stejnou střechou žila i Hájkova nová partnerka.
Realita je ale dost na to, aby ji moderátorka veřejně popsala jako toxickou. „Fungujeme takhle do chvíle, než se dům prodá,“ shrnula situaci v červnu. Dům, který brzdí všechno
Jak si Redakce VIPŽivot všimla, vila v San Eugenio v oblasti Costa Adeje je nabízena
za 5,5 milionu eur, tedy oněch přibližně 134 milionů korun. Parametry odpovídají tomu, co by člověk za takovou částku čekal: 4 ložnice, 3 koupelny přibližně 550 m² obytné plochy na pozemku o rozloze 690 m² 16metrový infinity bazén, jacuzzi, wellness parkování až pro 10 aut
Jak dlouho přesně je dům na trhu, záleží na tom, koho se zeptáte.
Blesk v březnu 2026 psal o veřejné nabídce od začátku října 2025. Hájek ale už v říjnu 2025 řekl témuž deníku, že dům prodávají „asi tři čtvrtě roku“, to by posouvalo první pokusy někam do začátku roku 2025. Ať tak či tak, k 30. září 2026 je nabídka na realitním portálu stále aktivní. Žádný kupec se nenašel. Zdroj fotografie: Nextfoto
Formulace „nikdo nechce koupit“ je zjednodušení, ale ne daleko od pravdy. Cena 5,5 milionu eur není na trhu Costa Adeje osamocená, v téže lokalitě se aktuálně nabízejí vily za 4,15 milionu, 5,25 milionu i 5,9 milionu eur.
Nejde tedy o cenovku mimo realitu. Problém je jinde: okruh lidí, kteří hledají dům v tomto pásmu na Kanárských ostrovech, je extrémně úzký. A čím déle nemovitost v nabídce visí, tím víc to potenciální kupce odrazuje. Rozvod na papíře, pat v praxi
Soudní tečka padla 12. června 2026. Belohorcová ale veřejně říká, že o děti pečuje sama už víc než rok a že veškeré náklady nese ona. Alimenty od Hájka
podle jejích slov začnou až po prodeji domu. To je klíčový detail: neprodaná vila neblokuje jen bydlení, ale i finanční vypořádání a pravidelné platby na děti.
Obecně platí, že společný majetek po rozvodu se vyp
ořádává dohodou nebo soudně a pro prodej nemovitosti je potřeba souhlas obou stran. Konkrétní právní nastavení jejich případu (předmanželská smlouva, zápis vlastnictví ve Španělsku) veřejně známé není. Belohorcová pouze deklarovala, že „do vztahu šli rovným dílem“ a že si vezme to, co jí náleží. Dokud ale dům stojí neprodaný, dělení zůstává teoretické. Kam dál? Plán se mění každé čtvrtletí
Na neprodané vile je nejlépe vidět, jak moc blokuje i rozhodnutí o budoucnosti. V únoru 2026 Belohorcová pro CNN Prima NEWS naznačovala,
že by po prodeji zůstala na Tenerife v menším bydlení. V červnu mluvila o Dubaji nebo Miami, dětem se prý ostrov rozvodem znechutil, chtěly by pevninu a víc možností. A na konci září 2026? Nový obrat: zvažuje rok nebo dva v Česku, případně na Slovensku. Dcera Salma už v Česku pracuje.
Tři různé destinace za sedm měsíců. Není to roztěkanost, je to důsledek toho, že
bez prodeje vily nemůže Belohorcová udělat jediný definitivní krok. Každý plán je podmíněný penězi, které jsou zamčené ve zdech domu v Costa Adeje.
Čím déle vila zůstává na trhu, tím déle trvá rozvodový pat, který soud formálně ukončil už v červnu. Papír říká „rozvedena“. Adresa říká něco jiného.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Daniela Linhartová