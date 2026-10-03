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Belohorcová nemůže vystát exmanžela, přesto s ním bydlí pod jednou střechou. Dům za 134 milionů nikdo nechce koupit

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Dennívýzva
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Vila na jihu Tenerife je v nabídce přes rok a půl. Dokud se neprodá, rozvod Zuzany Belohorcové a Vlasta Hájka zůstává jen papírový.
Zuzana Belohorcová

Zuzana Belohorcová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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