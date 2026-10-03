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S tulipány ještě počkejte, s narcisy ne. Které cibuloviny vysadit právě teď?

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Přes den se teploty stále dostávají nad dvacet stupňů a ani noci nejsou kdovíjak studené. Kdo se při výsadbě cibulovin řídí hlavně pocitem z počasí, může proto snadno nabýt dojmu, že má ještě spoustu času. U některých druhů už ale další čekání mnoho výhod nepřinese. Narcisy, řebčíky nebo čerstvě koupené cibulky sněženek je lepší už pomalu […]
S tulipány ještě počkejte, s narcisy ne. Které cibuloviny vysadit právě teď?

S tulipány ještě počkejte, s narcisy ne. Které cibuloviny vysadit právě teď?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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