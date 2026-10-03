S tulipány ještě počkejte, s narcisy ne. Které cibuloviny vysadit právě teď?

Přes den se teploty stále dostávají nad dvacet stupňů a ani noci nejsou kdovíjak studené. Kdo se při výsadbě cibulovin řídí hlavně pocitem z počasí, může proto snadno nabýt dojmu, že má ještě spoustu času. U některých druhů už ale další čekání mnoho výhod nepřinese. Narcisy, řebčíky nebo čerstvě koupené cibulky sněženek je lepší už pomalu dostat do země. U některých druhů už není důvod čekat
Při podzimní výsadbě nejde o to, aby cibulky před zimou vyrašily nad zem. Důležité je především dění pod povrchem. Po zasazení mají čas zakořenit a připravit se na období chladu, které je součástí jejich přirozeného vegetačního cyklu. Letošní začátek října je nezvykle teplý a ani v nejbližších dnech se neočekává náhlý nástup zimy. To však neznamená, že je vhodné všechny cibuloviny nechávat několik dalších týdnů v sáčku. Zvlášť druhy, jejichž cibule špatně snášejí dlouhé skladování, mohou čekáním spíše ztrácet.
Rozhodující je také stav půdy. Pokud je po létě tvrdá a vyschlá, počkejte na déšť nebo záhon před výsadbou důkladně zavlažte. Do rozbahněné zeminy se naopak sázet nemá. Ideální je půda vlhká, ale stále drobivá a dobře zpracovatelná. Narcisy patří mezi první na řadě
Jestli máte doma cibulky narcisů, není příliš co řešit. Jejich doporučená doba výsadby začíná už v září a na začátku října je rozhodně není potřeba schovávat na později. Na rozdíl od tulipánů, kterým pozdější výsadba zpravidla vyhovuje, narcisy ocení delší dobu na zakořenění.
Při sázení se vyplatí zapomenout na univerzální údaj typu patnáct centimetrů. Přesnější je řídit se velikostí konkrétní cibule. Nad její špičkou by měla být přibližně vrstva zeminy odpovídající dvojnásobku její výšky, takže dno jamky bývá zhruba v trojnásobku výšky cibule. Velké narcisy proto přijdou podstatně hlouběji než drobné botanické kultivary. Narcisy vysazujte tam, kde jejich listy nebudou později na jaře překážet. Po odkvětu se totiž nemají hned odstřihnout ani svazovat do uzlů. Listy se musí přirozeně zatáhnout, protože právě jejich prostřednictvím si cibule doplňuje zásoby pro příští sezonu. Praktické je proto sázet narcisy mezi později rašící trvalky, které postupně žloutnoucí listy zakryjí. Zdroj: Unsplash Řebčík nenechávejte dlouho ležet ladem
Ještě větší důvod ke spěchu je u řebčíku královského. Jeho mohutné cibule nemají ochrannou suchou slupku, jakou známe například u tulipánů, a při skladování poměrně rychle ztrácejí vodu. Po nákupu je proto zbytečně nenechávejte týdny ležet v teple. Časná podzimní výsadba mu dává možnost vytvořit před zimou dobrý kořenový systém.
Řebčík potřebuje také výrazně více prostoru než běžné drobné cibuloviny. Cibule se sázejí hluboko do propustné půdy na slunném a teplém místě. Nápadný otvor uprostřed velké cibule někdy budí obavu, že je poškozená. Ve skutečnosti jde o stopu po loňském stonku. Často se také doporučuje položit cibuli mírně na bok, aby se v prohlubni nedržela voda. Důležitější než samotný úhel je ovšem opravdu dobrá drenáž.
Řebčík královský nesnáší, když jeho cibule přes zimu sedí ve studené, přemokřené zemině. Na těžkém záhonu je proto vhodné místo před výsadbou upravit. Jinou situaci představuje drobnější řebčík kostkovaný. Ten má rád humózní půdu, která nevysychá, a dobře se mu daří i v trávě nebo v přírodněji pojatých výsadbách. Jeho křehké cibulky je potřeba při sázení chránit před poškozením. Méně známou cibulovinou je řebčík. Zdroj: Pixabay Sněženky jsou malé, ale skladování jim příliš nesvědčí
U sněženek je podzimní prodej suchých cibulek trochu kompromisem. Jejich cibule totiž velmi snadno vysychají a často se lépe ujímají rostliny přesazované po odkvětu ještě s listy. Pokud už ale suché cibulky doma máte, čekání do konce října jejich kondici nezlepší. Naopak je vhodné zasadit je co nejdříve.
Před výsadbou je prohlédněte. Cibulka má být pevná, nikoli měkká, scvrklá nebo plesnivá. Sněženky ocení humózní, vlhčí, ale propustnou půdu a polostín. Velmi dobře jim bývá pod opadavými keři a stromy. Na jaře tam mají dostatek světla, zatímco později jim koruny dřevin vytvoří stín a půda tolik nevysychá. Máte-li na zahradě místo, kde je v létě půda rozpálená a tvrdá jako beton, pro sněženky to nebude ideální stanoviště. Mnohem lépe se časem rozrůstají tam, kde zem zůstává bohatá na humus a alespoň mírně svěží. Pozor při sázení pod stromy. Takové místo sice je pro sněženky či bledule ideální, ale při hloubení jamek není dobré bezhlavě sekat do kořenů dřeviny. U drobných cibulovin využijte spíš mezery mezi kořeny a vysazujte po menších skupinkách. Zdroj: Pixabay Zdroj info: Atlas rostlin, Sazenička