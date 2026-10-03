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Hanba musí změnit strany. Manžel ji spolu s desítkami dalších mužů roky znásilňoval, teď o tom napsala knihu

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Dennívýzva
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Gisèle Pelicot byla skoro deset let dopována svým manželem omamujícími léky tak, aby ji mohl bez jejího vědomí znásilňovat a poskytovat ke znásilnění dalším mužům. Dominique Pelicot si vše natáčel…
Hanba musí změnit strany. Manžel ji spolu s desítkami dalších mužů roky znásilňoval, teď o tom napsala knihu

Hanba musí změnit strany. Manžel ji spolu s desítkami dalších mužů roky znásilňoval, teď o tom napsala knihu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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