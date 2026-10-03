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Odborník prozrazuje, proč neprat prádlo na 40 stupňů. Většina Čechů vůbec nezná důvody

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Ovladač pračky se v mnoha domácnostech zastaví pořád na stejném čísle. Čtyřicet […]
Odborník prozrazuje, proč neprat prádlo na 40 stupňů. Většina Čechů vůbec nezná důvody

Odborník prozrazuje, proč neprat prádlo na 40 stupňů. Většina Čechů vůbec nezná důvody

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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