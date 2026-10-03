Ani sukně, ani šaty. Ženy po šedesátce letos na podzim nosí 1 kousek, ve kterém vypadají o 10 let mladší

Sako a kalhoty ze stejné látky dlouho patřily hlavně do kanceláří. Letos na podzim se kalhotový kostým vrací mezi nejžádanější kousky a ženy po šedesátce v něm mají velkou výhodu, protože stačí jeden nákup a outfit je hotový.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Žádné oblečení vám roky doslova neubere. Dobře zvolený kostým ale postavu protáhne, tvář rozjasní a celý vzhled působí svěže. Stačí vědět, na co se při výběru dívat.
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Kalhotový kostým patří k hlavním trendům sezony podzim a zima 2026, jak ukázaly letošní módní týdny. Návrháři mu dali pohodlnější podobu s volnějšími nohavicemi.
To se hodí, protože ženy po šedesátce dnes chtějí oblečení, které nikde netlačí a nebrání v pohybu. I proto sahají po kalhotách častěji než dřív.
Foto: Freepik.com Jedna barva prodlouží postavu
Největší trik kostýmu spočívá v jednolité barvě. Když jsou sako i kalhoty ve stejném odstínu, pohled plyne po postavě bez přerušení a žena vypadá vyšší a štíhlejší.
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Pod sako se hodí halenka nebo rolák o tón světlejší či tmavší, takže outfit nepůsobí ploše. Boty zvolte v podobné barvě jako kalhoty, aby postavu nerozdělil ostrý předěl u kotníku.
Světlé tóny rozzáří obličej
„Když si starší žena oblékne tmavší barvy, tak ji to postarší. Ale je to práce s každou individuální dámou zvlášť,“ uvedla pro Lifee.cz módní návrhářka Martina Pipková Loudová.
Na podzim proto vyzkoušejte krémovou, pískovou nebo béžovou. Kdo chce víc barvy, může sáhnout po vínové, olivové nebo po fialové, kterou módní svět vyhlásil za barvu sezony.
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Kalhoty s vyšším pasem opticky prodlouží nohy a zpevní oblast bříška. Sako by mělo lehce kopírovat tělo a končit zhruba u boků. Příliš těsný i příliš volný střih postavu zbytečně rozšíří.
Na chladné dny je ideální vlna nebo směs s kašmírem, protože hřejí a vypadají luxusně.
Dva kusy pro celý šatník
Kostým se dá nosit i po částech. Sako oživí obyčejné džíny, kalhoty zase dobře vypadají s jemným svetrem. Z jedné soupravy tak vznikne několik podzimních outfitů, a proto se vyplatí investovat do kvalitního kusu.
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