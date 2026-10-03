Zlín prohrál šestkrát v řadě a zimák zeje prázdnotou. Vedení shání hráče, které před sezonou vyhodilo

Číslo na světelné tabuli bylo kruté, ale ještě krutější byl pohled do hlediště. Prázdné řady sedaček v aréně, která ještě před rokem při srovnatelném počtu odehraných kol hostila téměř dva tisíce fanoušků a tým držela v horní polovině tabulky. Zlín má za sebou devět zápasů nové sezony 2026/27 a bilanci, která se čte jako havarijní protokol: dvě výhry, jedna porážka po prodloužení, šest proher v základní hrací době. Sedm bodů. Čtrnácté a poslední místo, tedy přímé sestupové pásmo.
Dva říjny, dva světy
Aby byl obraz úplný, stojí za to postavit vedle sebe dvě čísla ze stejného bodu sezony.
|Ukazatel
|Po 9. kole 2025/26
|Po 9 zápasech 2026/27
|Pozice v tabulce
|7. místo
|14. místo (poslední)
|Body
|13
|7
|Skóre
|23:27
|23:33
|Návštěva srovnatelného domácího zápasu
|1 947
|1 312
Rozdíl šesti bodů a sedmi příček za pouhý rok. Góly dávají Berani stejně, třiadvacet jich padlo v obou případech. Jenže inkasují o šest víc. A právě ta obranná propast, ne ofenzivní sterilita, definuje aktuální krizi.
Peníze jsou, výsledky ne
Zlínský hokej není podfinancovaný startup. Město Zlín v červnu 2026 schválilo klubu příplatek 12,9 milionu korun, celkový rozpočet na sezonu se pohybuje kolem 80 milionů. Radnice drží 79% podíl ve společnosti Berani Zlín. Jednatel Jan Pravda, sportovní manažer Jaroslav Balaštík, na pozici konzultanta sportovního úseku zkušený Zdeněk Venera; aparát, který by měl garantovat stabilitu.
Jenže sportovní realita mluví jiným jazykem. Klub v dubnu 2026 oznámil odchod osmi hráčů, mezi nimi odchovance Michala Gaga. V květnu vedení představilo jádro nového týmu kolem kapitána Petra Holíka a deklarovalo ambice. O čtyři měsíce později je tým na dně a podle sekundárních reportáží vedení oslovuje hráče, které v létě samo pustilo. Pokud je to pravda, jde o přiznání, že letní kádrové plánování selhalo, a klub teď vyjednává z pozice posledního v tabulce, tedy z té nejhorší možné.
Lavička pod tlakem, a precedens z loňska
Po domácí porážce s Třebíčí čeká Berani v sobotu 3. října venkovní duel v Havířově. Označit ho za „poslední šanci“ trenéra Petera Oremuse by bylo spekulací. Ale precedens existuje a je čerstvý: v sezoně 2025/26 Zlín po výsledkové krizi odvolal 11. listopadu trenéra Jána Pardavého a o dvanáct dní později na lavičku posadil právě Oremuse. Klub tedy umí jednat rychle. A tlak na změnu roste s každou prohrou.
Tabulkově přitom nejde o beznadějný rozpad. Na jedenáctý Sokolov ztrácí Zlín jediný bod, na třináctý Chomutov nemá žádnou bodovou ztrátu, jen horší skóre. Spodní pásmo Maxa ligy je přehuštěné, dole se tísní i Slavia Praha nebo Havířov. Jenže právě to je pro Zlín varovné: stačí dva tři nepovedené týdny a z „ještě to zachráníme“ se stane „už nestíháme“.
Co to znamená pro fanoušky a město
Vstup na domácí zápas Beranů stojí od 70 korun za stání po 220 korun za sezení v kategorii A. Cena je lidová. Problém není v penězích za lístek, ale v tom, co za ně fanoušek dostane. Třináct set diváků na domácím utkání je symptom; lidé hlasují nohama.
Případný sestup do 2. ligy by nebyl jen sportovní ostudou. Znamenal by slabší soupeře, nižší mediální viditelnost, menší atraktivitu pro sponzory, a zároveň silnější tlak na městskou kasu, která klub z většiny vlastní. Radnice, která letos přidala téměř třináct milionů, by musela vysvětlovat, proč veřejné peníze tečou do druholigového hokeje.
Zlín má rozpočet, zázemí i historii. Co mu chybí, je konzistentní kádrový plán, který vydrží déle než jedno léto. A 1 312 prázdných i obsazených sedaček na zimáku říká, že to fanoušci vědí dřív než vedení.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka