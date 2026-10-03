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Zlín prohrál šestkrát v řadě a zimák zeje prázdnotou. Vedení shání hráče, které před sezonou vyhodilo

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Ve středu 30. září 2026 přišlo na zlínský zimák pouhých 1 312 diváků. Berani doma padli s Třebíčí 1:3 a zůstali přikovaní ke dnu tabulky Maxa ligy.
Zlín prohrál šestkrát v řadě a zimák zeje prázdnotou. Vedení shání hráče, které před sezonou vyhodilo

Zlín prohrál šestkrát v řadě a zimák zeje prázdnotou. Vedení shání hráče, které před sezonou vyhodilo

Zdroj: HC Berani Zlín
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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