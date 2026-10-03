300 milionů za kus historie. Jordanův dres z posledního finále Bulls trhl rekord

LeBron už chtěl skončit. Přesvědčili ho Maxey i Embiidův nesplněný sen
- Dres pochází ze třetího utkání finále NBA 1998, tedy z legendární sezony Last Dance.
- Konečná cena dosáhla 12,3 milionu dolarů (9,3 milionu liber) a překonala dosavadní Jordanův rekord.
- V roce 1998 dovedl Chicago Bulls k šestému titulu a také pošesté získal cenu pro MVP finále.
Poslední mistrovská sezona Michaela Jordana v Chicagu má pro sběratele mimořádnou hodnotu.
Nejnovější aukce ukázala, že zájem o předměty z ročníku 1997/98 navíc rozhodně neklesá.
Dres pochází ze třetího zápasu finálové série proti Utahu, kterou Bulls nakonec vyhráli 4:2.
Jordan tím získal šestý a zároveň poslední titul NBA své kariéry. Ve všech šesti vítězných finálových sériích byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem.
Dosavadní rekord mezi předměty spojenými s Jordanem držel rovněž dres z finále 1998.
Ten měl na sobě v prvním utkání série a později se prodal za 10,1 milionu dolarů. Nová aukce tuto hranici posunula o dalších 2,2 milionu.
Curry podepsal až do jednačtyřiceti a může se připojit k mimořádné úzké skupině hvězd jako Nowitzki a Bryant
Last Dance dál láme aukční rekordy
Dres nabídl k prodeji podnikatel Ryan Gough prostřednictvím digitálního aukčního domu Joopiter, který založil Pharrell Williams.
Před aukcí se jeho hodnota odhadovala na 10 až 15 milionů dolarů a konečných 12,3 milionu se tak vešlo přímo doprostřed očekávaného rozpětí.
"Jen málo předmětů v historii sportu ztělesňuje velikost tak dokonale jako dres Michaela Jordana ze třetího utkání finále NBA 1998,“ uvedl Joopiter v popisu aukce.
Podle aukčního domu nejde pouze o cenný kus sportovní historie, ale také o symbol období, během kterého basketbal výrazně rozšířil svůj globální kulturní dosah.
"Nošený během Last Dance představuje završení éry, která proměnila basketbal v globální kulturní fenomén," zaznělo ve zprávě.
Součástí aukce byl také další Jordanův luxusní artefakt. Jeho Ferrari 550 Maranello z roku 1997 se prodalo za 2,7 milionu dolarů, což představuje čtyřnásobek předchozího aukčního rekordu tohoto modelu.
Ani částka 12,3 milionu dolarů ale nestačí na absolutní rekord mezi sportovními předměty použitými přímo při zápase. Ten drží baseballová legenda Babe Ruth. Dres spojený s jeho slavným "called shot" během Světové série v roce 1932 se v roce 2024 prodal za 24,1 milionu dolarů.
Jordanův dres tedy na absolutní prvenství nedosáhl, v rámci předmětů spojených s jeho kariérou však stanovil novou metu. A vzhledem k tomu, že jde o kus výstroje z posledního tažení legendárních Bulls za titulem, sběratelé tentokrát za kus "Last Dance" zaplatili přes 12 milionů dolarů.
"Nemůžu uvěřit, že se zaprodal, vždyť je bohatší než Bůh." LeBronova nová spolupráce rozpálila fanoušky