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Mezi skalami a vodopády: Plavba norskými fjordy do malebného Mo

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Více než hodinová plavba nádhernou norskou krajinou čeká na ty, kteří se vypraví z Bergenu na jihozápadě země fjordem Ostenfjorden na…
Modalen-7

Modalen-7

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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