Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Ukrajinské údery a havárie: Ruské bombardéry Tu-95 mizí z oblohy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Před poslední havárií Tu-95 uváděl ukrajinský Defence Express na základě údajů ukrajinské vojenské rozvědky celkem 38 bojeschopných Tu-95MS z celkem 47 oficiálně vedených.
Ukrajinské údery a havárie: Ruské bombardéry Tu-95 mizí z oblohy

Ukrajinské údery a havárie: Ruské bombardéry Tu-95 mizí z oblohy

Zdroj: Securitytech
Reklama
Další články z Securitytech
Jaderná havárie v Kyštymu 29. září 1957: Utajená katastrofa sovětského plutoniového komplexu Majak
Jaderná havárie v Kyštymu 29. září 1957: Utajená katastrofa sovětského plutoniového komplexu Majak
Mrtvá ruka: Rusko obnovilo tajný systém Perimetr pro případ jaderné války
Mrtvá ruka: Rusko obnovilo tajný systém Perimetr pro případ jaderné války

Dokumenty a satelitní snímky ukazují rozsáhlou modernizaci ruského podzemního velitelství pro jaderné síly....

Konec SSSR zabil slibný Su-47 Berkut: Černý přízrak se vznesl do vzduchu 25. září 1997
Konec SSSR zabil slibný Su-47 Berkut: Černý přízrak se vznesl do vzduchu 25. září 1997

Su-47 Berkut pocházející z doby posledního, rozhodujícího desetiletí historie SSSR, je jedním z...

Royal Navy a ponorka HMS Agamemnon: Šestá ponorka třídy Astute je tichá jako mládě delfína, smrtící jako orka
Royal Navy a ponorka HMS Agamemnon: Šestá ponorka třídy Astute je tichá jako mládě delfína, smrtící jako orka

HMS Agamemnon: šestá ponorka třídy Astute opustila Barrow po 13 letech výstavby.

Stíhací eso Franz von Werra a jeho kočky: Příběh legendy německé Luftwaffe
Stíhací eso Franz von Werra a jeho kočky: Příběh legendy německé Luftwaffe

Franz von Werra, německý stíhací pilot Luftwaffe známý především svým neuvěřitelným útěkem ze zajateckého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

Web se zaměřuje na témata spojená s bezpečností, moderní technikou a obrannými technologiemi. Čtenáři zde najdou články o vojenské výzbroji, bezpečnostních systémech, kyberbezpečnosti i technologických inovacích, které ovlivňují současný svět.Obsah propojuje technické informace s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
Securitytech
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.