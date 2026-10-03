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Denia má co říct, ale neumí to říct anglicky. Experti ČT sport žádají tlumočníka pro kouče reprezentace

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Experti ČT sport žádají pro trenéra české reprezentace tlumočníka. Jenže problém je zatím spíš mediální než kabinový.
Denia má co říct, ale neumí to říct anglicky. Experti ČT sport žádají tlumočníka pro kouče reprezentace

Denia má co říct, ale neumí to říct anglicky. Experti ČT sport žádají tlumočníka pro kouče reprezentace

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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