Eva Burešová se oficiálně přejmenovala: Zpěvačka se pochlubila dopisem z matriky a část fanoušků zuří

Eva Burešová už několik týdnů dávala najevo, že jméno Saija není jen hezký štítek k nové hudební fázi. Teď k tomu přidala důkaz.
Eva Burešová už nechce být jen Evou Burešovou. Herečka a zpěvačka postupně přechází k uměleckému jménu Saija, které si nyní nechala schválit i úředně, jak jsme na In-Lifestyle zaznamenali. Když ho před časem začala používat, netušila přitom, že finské jméno znamená „princezna“. Pro publikum, které si ji roky spojuje především se seriály, muzikály a popovější hudbou, je ale možná ještě zajímavější to, co má Saija představovat: její tvrdší hudební polohu, osobnější tvorbu a část identity, kterou podle vlastních slov dlouho držela v pozadí.
Saija už není jen image k novému singlu
O jménu Saija začala Burešová mluvit už v létě, kdy představila svůj první singl Mlč a spolu s ním i výrazně tvrdší hudební polohu. Jméno ale nevzniklo kvůli této jediné písni. Přijala ho už zhruba před rokem a půl a cítila tehdy potřebu oddělit se od toho, co si lidé spojují s Evou Burešovou. Nechtěla popřít předchozí kariéru, podle svých slov za ní ale potřebovala udělat čáru.
Zajímavý je také samotný původ jména. Saija je finské jméno a znamená „princezna“. Burešová ovšem v rozhovoru pro Headliner přiznala, že význam zjistila až později a při jeho výběru finské jméno ani význam slova cíleně nehledala. Prostě se na něj podle svých slov „napojila“. Náhoda má přitom docela příznačnou pointu: Finsko je silně spojované s metalovou scénou a k tvrdší hudbě má Burešová dlouhodobě blízko. Sama zmínila například kapely Amorphis, The 69 Eyes, Lordi nebo Children of Bodom.
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Úřední schválení jména je další krok v procesu, který nezačal až zveřejněním dokumentu z matriky. Burešová už dříve říkala, že chce být v budoucnu umělecky jednoduše Saija, bez jména Eva Burešová. A zatímco ještě v srpnu mluvila o tom, že změna občanského jména je v procesu, nyní už na Instagramu sdílela potvrzení, že proti zápisu jména Saija z jazykového hlediska nejsou námitky.
Píseň Mlč překvapila i část fanoušků
Samotný singl Mlč ukázal, jak velký rozdíl mezi dosavadní Evou Burešovou a novou Saijou může být. Píseň pracuje s tvrdšími kytarami, výrazným vokálem a temnou vizualitou. Burešová v ní reaguje na svět sociálních sítí a na množství rad, příkazů a očekávání, které se na člověka z internetu neustále valí. Refrén „Mlč“ podle ní může být chápán jako diktát systému, ale také jako výzva k tomu, aby člověk konečně na chvíli ztichl.
Přijetí skladby bylo poměrně výrazné, ale rozhodně ne jednomyslné. V diskusích pod články se skutečně objevily velmi odmítavé reakce, část posluchačů naopak její odklon od popu ocenila. Je přitom podstatné, že tvrdší hudba pro ni není úplně novým objevem. V rozhovoru pro Novinky popsala, že rock, metal a grunge poslouchala už dlouho a právě k takové hudbě měla chuť směřovat. Dříve si ale myslela, že pro ni nemá dostatečně razantní hlas. Teď se rozhodla tento předpoklad jednoduše opustit.
Od Elsy a Slunečné k Saije
Kontrast je o to větší, když se podíváme na to, s čím si lidé Burešovou dosud nejčastěji spojovali. Do širšího povědomí se dostala jako finalistka soutěže Československo má talent v roce 2011, později hrála v seriálech jako Gympl s (r)učením omezeným, Modrý kód, Slunečná nebo ZOO. Vedle televizních rolí má výraznou muzikálovou minulost a diváci ji znají například jako Elsu z Ledového království.
Proto může být Saija pro část publika tak překvapivá. Nejde jen o nové jméno nebo černou vizuální stylizaci. Burešová se rozhodla upozadit část toho, co ji dosud proslavilo, a soustředit se především na hudbu. V srpnu dokonce řekla, že nabídky na natáčení seriálů a filmů dostává, ale v současnosti je odmítá. Chce se teď věnovat především zpívání.
Jestli se z této proměny stane dlouhodobá hudební etapa, ukážou až další skladby. Už teď je ale zřejmé, že Burešová tentokrát nezkusila jen nový účes nebo jednorázově temnější klip. K Saije připojila nové jméno, nový hudební směr a podle vlastních slov i část identity, kterou předtím držela spíš v pozadí.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Eva Burešová se oficiálně přejmenovala: Zpěvačka se pochlubila dopisem z matriky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.