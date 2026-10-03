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Eva Burešová se oficiálně přejmenovala: Zpěvačka se pochlubila dopisem z matriky a část fanoušků zuří

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Eva Burešová už několik týdnů dávala najevo, že jméno Saija není jen hezký štítek k nové hudební fázi. Teď k tomu přidala důkaz.
Fotografie Evy Burešové

Fotografie Evy Burešové

Zdroj: Foto: NextFoto, Eva Burešová na TK k muzikálu Ledové království
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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