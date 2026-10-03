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Tereza Ramba a Vica Kerekes začaly točit nový dobrodružný film ve stylu Indiany Jonese

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Štáb režiséra Jana Haluzy (Vládci času, Uzel zla, Odznak Vysočina, Ordinace v růžové zahradě) v uplynulých dnech odstartoval natáčení nového dobrodružného celovečeráku Ztracená Afrodita (foto). Haluza se podílel spolu s Jakubem Volákem rovněž na scénáři. Informoval o tom Petr Slavík z distribuční společnosti Cinemart.
Tereza Ramba a Vica Kerekes začaly točit nový dobrodružný film ve stylu Indiany Jonese

Tereza Ramba a Vica Kerekes začaly točit nový dobrodružný film ve stylu Indiany Jonese

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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