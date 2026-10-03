Markéta Pekarová Adamová oslavila 42 let: Doma jí nepřáli ani vysokou školu, nakonec se vše změnilo

Markéta Pekarová Adamová oslavila další narozeniny už mimo vrcholnou politiku. Z rodiny řezníka a švadleny se dostala do čela Poslanecké sněmovny, dnes pracuje v byznysu.
Markéta Pekarová Adamová nezačínala s představou, že jednou bude stát v čele Poslanecké sněmovny. Vyrůstala ve Svitavách v rodině řezníka a švadleny, kde před ní nikdo z blízkých nevystudoval vysokou školu. Už jako dítě si ale šla poměrně tvrdě za svým a vzdělání si podle vlastních slov musela v rodině tak trochu vybojovat. Z pozdější komunální političky se během let stala předsedkyní TOP 09 a nakonec druhou ženou v historii, která usedla do čela Sněmovny. Dnes je její život zase o kus jinde, z politiky odešla a vrátila se k oboru blízkému svému původnímu vzdělání.
Od regionální politiky až do čela Sněmovny
Markéta Pekarová Adamová se narodila 2. října 1984 v Litomyšli. Narodila se do rodiny řezníka a švadleny a sama později několikrát vyprávěla, že rodiče původně nechtěli, aby šla studovat vysokou školu. V celé široké rodině byla podle svých slov pro Český rozhlas první, kdo získal maturitu a vysokoškolský titul. Už v jedenácti letech si přitom sama vyplnila přihlášku na osmileté gymnázium a rodiče přesvědčovala, aby jí ji podepsali. Když později studovala v Praze, musela si vedle školy přivydělávat, protože rodiče ji finančně podporovat nemohli.
Zajímavé je, že ještě před politikou stihla nasbírat zkušenosti, které s dnešní představou vrcholné političky příliš nesouvisejí. Pracovala například na jatkách, kde působil její otec, a jako dobrovolnice pomáhala v dětských domovech v Arménii a Maroku nebo s handicapovanými lidmi v Srbsku. Absolvovala také environmentální projekt ve Skotsku.
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Manžel už dávno není neviditelnou součástí jejího života
Ani o soukromí Markéty Pekarové Adamové už dnes nejde říct, že by ho před veřejností důsledně zamykala. Její manžel Tomáš Pekara byl po celou dobu jejího působení ve vysoké politice spíš v pozadí, v posledních letech se ale objevuje po jejím boku častěji. Pekarová Adamová o něm opakovaně mluví jako o člověku, který jí poskytoval důležitou oporu. Při loučení s vedením TOP 09 mu veřejně poděkovala za to, že jí byl po celá léta skvělou oporou, a dodala, že by každému přála mít takové zázemí.
Společně se objevili například na MotoGP v Brně nebo na Smetanově Litomyšli a Pekarová Adamová v poslední době zveřejňuje na sociálních sítích i více osobních fotografií. Vedle manžela tak ukazuje také část svého běžnějšího života, který se po odchodu z vrcholné politiky začal měnit.
Po politice zamířila do byznysu
Odchod ze Sněmovny pro ni nakonec neznamenal odchod do úplně neznámého prostředí. Pekarová Adamová vystudovala vedle andragogiky a personálního řízení také podnikání a management v průmyslu na ČVUT a právě k byznysu se po skončení politické kariéry vrátila. Už v září 2025 říkala, že by ráda zamířila do podnikatelského prostředí.
Od ledna 2026 skutečně pracuje pro poradenskou společnost KPMG, kde se věnuje business developmentu, tedy rozvoji podnikání, informoval iDNES.cz. Podle všeho pomáhá také s rozvojem byznysu v zahraničí. Z člověka, který strávil téměř dvě desetiletí v politice, se tak znovu stal někdo, kdo pracuje v oboru blízkém jejímu původnímu vzdělání.
Vedle práce se v poslední době více věnuje také aktivnímu životnímu stylu. Sama už během posledního roku v politice mluvila o tom, že změnila jídelníček, začala meditovat a více si hlídá pohyb. Na sociálních sítích pak ukazuje i sportovní aktivity a aktuálně třeba přípravu na cyklistický závod. Její veřejný obraz se tak postupně mění: místo řečnického pultu a parlamentních lavic je dnes častěji vidět v civilnějším prostředí, s manželem nebo při sportu.
Při dvaačtyřicátých narozeninách tak Pekarová Adamová nestojí na prahu další politické funkce, ale uprostřed poměrně výrazné životní změny. Z politiky odešla, pracuje v byznysu a část svého života, kterou dříve držela více stranou, ukazuje veřejně. Sama přitom svůj politický konec neoznačila za definitivní tečku za celou politickou kariérou, žádný konkrétní návrat neplánuje, ale nechává si dveře otevřené.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Markéta Pekarová Adamová oslavila 42 let: Doma jí nepřáli ani vysokou školu, nakonec to dotáhla opravdu daleko byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.