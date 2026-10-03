Vyhlašujeme nejhorší rybí prsty ze supermarketu roku 2026. Češi je kupují i dětem a neví, co v nich je místo ryby

Rybí prsty mizí z dětských talířů rychleji než skoro cokoli jiného, a proto je spousta rodin kupuje pravidelně. Krabička z mrazáku ale o svém obsahu prozradí méně, než by se mohlo zdát. Poslední velký laboratorní test rybích prstů na českém trhu je už pár let starý. Nejhorší rybí prst se přesto dá docela věrně popsat podle toho, co odhalily laboratoře, inspekce i letošní průzkum regálů.
V nejhorším prstu byla ryba jen z 22 %
Nejvíc odstrašující příklad přinesl
test časopisu dTest ze závěru roku 2019. Místo obvyklé tresky obsahoval jeden z výrobků šproty a těch bylo podle obalu jen 22 %. Zbytek náplně výrobce doplnil kalamárem a bílkovinou z hrachu. Výrobek hodnotitele nepřesvědčil ani chutí a v degustaci skončil na chvostu.
Deklarovaný podíl ryby se v testu vyšplhal až na 70 %, takže nejštědřejší receptura slibovala víc než trojnásobek ryby oproti té nejskromnější. Z ceny se přitom kvalita odhadnout nedala, protože levné prsty dopadly v testu dobře i špatně.
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Druhým znakem propadáku je slib, který obal nesplní. Laboratoř dTestu u všech 16 vzorků ověřovala, jestli údaj o rybě na krabičce sedí. U tří výrobků chybělo tolik masa, že to už nešlo svést na nejistotu rozboru. Dalších devět mělo jen drobný schodek v mezích, se kterými laboratorní metoda počítá, a svému obalu tak plně dostály jen čtyři výrobky.
Podobnou situaci řešila už v roce 2017 Státní zemědělská a potravinářská inspekce. U dovážených prstů sliboval obal 62 % mletého rybího masa, rozbor ukázal jen 49 %. Prodejce musel zboží stáhnout z regálů a inspekce oznámila, že s ním zahájí řízení o pokutě. Prodejce chybu vysvětlil omylem nalepenou starou českou etiketou.
Co se skrývá pod strouhankou
Pod obalem může být v jednom kuse vyříznutý filet nebo hmota slisovaná z namletého masa do tvaru hranolku. Druhou možnost může prozradit obecné označení „bělomasé ryby“ bez bližšího určení. Druh ryby i forma masa bývají na obalu většinou uvedené a v tuzemských obchodech jde nejčastěji o tresku aljašskou.
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Rozdíl mezi levnější a dražší řadou přitom nemusí být tak velký, jak by cena napovídala. Dobře to ukazuje dvojice krabiček jednoho výrobce, kterou letos v září porovnal server Kupi.cz. Běžná řada obsahovala 54 % mleté ryby, prémiová 58 % tresky ve filetech. Na 250 gramů výrobku to dělá zhruba 10 gramů ryby navíc.
Kolik ryby letos najdete v regálech
Server Kupi.cz letos v září prošel ve velkých obchodních řetězcích přes 15 krabiček. U těch, kde šlo údaj dohledat, se podíl ryby pohyboval mezi 54 a 65 %. Zbylou třetinu až necelou polovinu hmotnosti tvoří jiné složky, především obalová vrstva ze strouhanky a mouky, voda a olej. Prsty se totiž často krátce osmaží už v továrně, ještě před zmrazením.
Minimální podíl ryby v rybích prstech česká pravidla nestanovují, recepturu určuje výrobce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Žádnou spodní hranici podílu ryby česká pravidla nestanovují, takže o receptuře rozhoduje výhradně výrobce. Německé potravinářské zásady počítají u klasických rybích prstů nejméně s 65 % ryby. Na tamní normu se odvolal i výrobce, když Evropská komise v roce 2019 zveřejnila srovnání, podle kterého měly stejné prsty v německých obchodech na obalu 65 % ryby a v českých 58 %.
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Podíl ryby podle jednotlivých testů, kontrol a průzkumů přehledně shrnuje tabulka:
Test, kontrola nebo průzkum Co zjistil o podílu ryby dTest 2019, nejnižší deklarovaný podíl ryby obal sliboval pouhých 22 % rybího masa dTest 2019, nejvyšší deklarovaný podíl ryby obal sliboval 70 % ryby Státní zemědělská a potravinářská inspekce 2017, dovážené prsty obal sliboval 62 % mletého rybího masa, rozbor ukázal 49 % Srovnání Evropské komise 2019, prsty jednoho výrobce v Německu slibovaly 65 % ryby, v Česku 58 % Kupi.cz 2026, dvě řady jednoho výrobce prémiová 58 % ryby, běžná 54 % Kupi.cz 2026, přes 15 balení ve velkých řetězcích 54 až 65 % ryby u výrobků s dohledatelným údajem Proč na tom záleží hlavně u dětí
V rybích prstech je zhruba 0,8 až 1 % soli. U šestiletého dítěte obvyklá porce podle propočtů dTestu pokryje čtvrtinu až třetinu doporučeného denního příjmu soli.
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V testu dTestu z roku 2019 vyšly prsty z laboratorních rozborů dobře v jiném ohledu. Akrylamid se v nich objevil nanejvýš ve stopovém množství a fosfáty laboratoř nenašla žádné. Menší podíl ryby tak u dětí znamená hlavně méně skutečné ryby na talíři a víc obalu.
Jak nejhorší prst poznat v obchodě
Když všechno složíme dohromady, propadák má:
nízký podíl ryby; mleté maso bez uvedeného druhu; náhražky ve složení, jako je hrachová bílkovina.
Podíl ryby najdete v seznamu složek, obvykle v závorce hned u názvu ryby, a vedle něj bývá uvedený i druh a forma masa. Výsledky testu dTestu jsou z roku 2019 a výrobci mohli od té doby receptury změnit. Výběr výrobků provedla redakce, kompletní test všech výrobků a všechny testované parametry najdete
zde.
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Zdroje: https://dvojka.rozhlas.cz/z-ceho-jsou-rybi-prsty-muze-byt-hlavonozec-i-hrach-zjistil-dtest-8150895, https://www.denik.cz/ekonomika/dtest-rybi-prsty2019.html, https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/v-ceskych-rybich-prstech-je-masa-vic-ukazal-test-nektere-zna/r~9b2a2c32168911ea84260cc47ab5f122/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/349599-kontrola-odhalila-sizene-rybi-prsty-chybelo-maso-mohly-i-ublizit, https://www.test.de/Backfisch-Wenig-Fisch-mit-viel-Panade-5231734-0/, https://www.dtest.cz/clanek-7691/test-rybich-prstu-2019, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48588-rybi-prsty-srovnani