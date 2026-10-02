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Putinova osamělá královna severu: Jaderný křižník Admiral Nachimov v době dronů a raket

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Ruský jaderný křižník Admiral Nachimov se vrací do služby s hypersonickými střelami Zirkon a systémem S-400. Obstojí ale těžká loď proti dronům a balistickým střelám?
Putinova osamělá královna severu: Jaderný křižník Admiral Nachimov v době dronů a raket

Putinova osamělá královna severu: Jaderný křižník Admiral Nachimov v době dronů a raket

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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